Четырехдневный рост российского рынка может приостановиться

Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением, в диапазоне 2355-2360 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 2350, 2340 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2370, 2380 п.

Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс МосБиржи перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное состояние внешнего фона. Кроме того, умеренное вечернее падение стоимости фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС говорит в пользу приостановки четырехдневного роста российского рынка.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход локальных торгов также может оказать публикация апрельской статистики по изменению объемов розничных продаж в США (15.30 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,53%) и РТС (+0,72%) завершили торги с умеренным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов они демонстрировали нисходящую динамику. Однако во второй половине дня на локальном рынке акций вновь возобладал оптимизм.

Объективным стимулом для вечернего возобновления покупок в отечественных акциях выступило обновление долгосрочных максимумов во фьючерсах на нефть сорта Brent. Вчера они приблизились к отметке $78,5 за баррель после публикации ежемесячного отчета ОПЕК. Организация стран-экспортеров нефти сообщила о том, что по итогам апреля международное соглашение об ограничении уровня добычи в формате ОПЕК+ было выполнено на 166%. Кроме того, был несколько повышен прогноз по уровню мирового спроса на нефть в текущем году.

Стоит отметить, что за несколько последних торговых дней состоялось заметное улучшение среднесрочной технической картины в индексах МосБиржи и РТС. Первый из них сумел приблизиться на расстояние однодневного движения к своему историческому максимуму. Что же касается индекса РТС, то он сдвинулся в среднюю часть своего девятимесячного диапазона, ограниченного отметками 1043-1339 п. Таким образом, отечественный фондовый рынок сумел компенсировать большую часть своих недавних потерь в долларовом выражении. Единственным актуальным фактором риска для него остается лишь угроза ужесточения внешних санкций в отношении России. Однако вынужденное смягчение введенных ранее ограничительных мер в отношении алюминиевой компании «РусАл» является аргументом в пользу того, что новые санкции против крупных российских компаний не будут настолько же масштабными и болезненными.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 12 п., или около 1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Несмотря на вчерашнее улучшение настроений на нефтяном рынке, лидерами однодневного прироста выступили вовсе не акции нефтяных компаний, а бумаги отечественных ритейлеров: Магнит (MGNТ RM, +1,71%), FIVE-гдр (FIVE RM, +3,03%). Они заметно отстали от рынка в среднесрочном периоде. Поэтому их вчерашнее повышение носило скорее «догоняющий» характер.

Низколиквидные бумаги МГТС-ао (MGTS RM, +12,68%), МГТС-ап (MGTSP RM, +9,91%) резко подорожали на фоне обнародования результатов заседания совета директоров эмитента. По итогам указанного мероприятия была вынесена рекомендация о выплате щедрых годовых дивидендов по обоим типам акций в одинаковом размере 231 руб. Таким образом, годовая дивидендная доходность обыкновенных акций МГТС может составить порядка 11,8%, а привилегированных – около 12,3% от цены вчерашнего закрытия.

Акции ТГК-1 (TGKA RM, +3,01%) пользовались повышенным спросом на фоне публикации квартальной отчётности эмитента по МСФО. Чистая прибыль генерирующей компании по итогам 1 квартала 2018 года возросла на 43,1%, до уровня 5,676 млрд руб. Текущее улучшение финансового результата связано в основном со снижением расходов на обслуживание долга и с уменьшением налога на прибыль. Вместе с тем, консолидированная квартальная выручка ТГК-1 увеличилась на 12%, до уровня 28,862 млрд руб.

Ожидаемо слабее рынка торговались бумаги «Московской биржи» (MOEX RM, -3,18%). Вчера они испытали дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2. Годовые дивиденды по ним составят 5,47 руб. на акцию, или порядка 4,4% от цены их закрытия в минувшую пятницу. Ранее по этим бумагам были выплачены промежуточные дивиденды за 2017 год в размере 2,49 руб. на акцию.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Аэрофлот (AFLT RM, -0,98%), Алроса (ALRS RM, -0,52%), Газпром нефть (SIBN RM, -2,21%), ИнтерРао (IRAO RM, -0,36%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -0,48%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно подешевели в пределах 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Фьючерсы на золото понизились в цене на 0,5%. Японский фондовый индекс Nikkei225 потерял 0,15%. Гонконгский Hang Seng просел на 1,2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или близкое к нейтральному.