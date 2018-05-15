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Мнения аналитиков

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Акции и рубль в первой половине дня немного скорректируются


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 

Перед открытием торгов во вторник внешний фон говорит об очень вероятной коррекции. Вчера американские рынки закрылись слабо, прибавив по индексу S&P500 0,1%, а по Dow Jones 0,3%. Сегодня фьючерсы на них и вовсе находятся в минусе, около 0,15%. После обновления локальных максимумов, на 0,3% снижается нефть, торгуясь сейчас на уровне 78,3 доллара за баррель.

На исторических максимумах находится Индекс Московской биржи, но для продолжения уверенного движения вверх у российского рынка нет ни особых поводов, ни свежих денег.

Мы ожидаем открытия рынка в легком, в пределах 0,2-0,4% минусе. Но затем, в случае разворота американских фьючерсов и нефти, ситуация с отечественными бумагами может улучшиться. В любом случае дивидендные истории будут поддерживать покупателей.

Укреплявшийся вчера до обеда рубль под вечер сдал большую часть завоеванных позиций. Сегодня против рубля играют как локально дешевеющая нефть, так и продолжение укрепления доллара на международном рынке: сейчас пара евро-доллар нацелилась пробивать отметку 1,19.

Поддержку российской валюте будет отказывать начинающийся налоговый период, а также возобновление в среду аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Однако эти факторы окажут свое не очень сильное действие ближе к вечеру. Поэтому с утра весьма вероятен уход рубля в диапазон 62-62,4 руб за доллар, а дальнейшая динамика на валютном рынке, как и по рынку акций, определится исходя из внешнего фона.

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