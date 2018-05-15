Непредсказуемый Трамп остается главным риском для рынков

По итогам торгов 14 мая индекс МосБиржи вырос на 0,53% до 2357,62 п., а РТС — на 0,72% до 1202,56 п. Большую часть дня российский рынок провёл в минусе, снимая перекупленность за предыдущие дни. Однако к вечеру вновь наметился рост цены на нефть, которая перемахнула отметку в $78 за баррель Brent. OPEC повышает прогнозы роста спроса, а также говорит о скорой ликвидации дисбаланса спроса и предложения, чему даже не мешает рост производства в США.

Из российских новостей стоит отметить назначение А. Кудрина на пост главы Счётной палаты, что обещает более строгое наведение порядка в государственных финансах. Были и некоторые позитивные корпоративные новости. «Русагро» (+0,5%) получила прибыль по МСФО в I квартале в размере 209 млн рублей против убытка годом ранее. «Роснефть» (+0,52%) увеличила прибыль в I квартале в 7 раз до 81 млрд рублей. В «Башнефти» (+0,9%) также рост прибыли на 64% до 14,4 млрд рублей. И, наконец, в «Мосэнерго» рост прибыли на 12% в I квартале до 12,742 млрд рублей. Итак, очередной многолетний максимум по нефти позволил подрасти нефтегазовому сектору: «Газпром» (+0,19%), «ЛУКОЙЛ» (+0,56%), «НОВАТЭК» (+0,64%).

Премьер-министр РФ Д. Медведев подписал документ о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург. Данный проект сильно завис в истории, но, кажется, лёд тронулся, что весьма позитивно для отечественных металлургов: «Северсталь» (+1,22%), НЛМК (+3,41%), ММК (+0,99%). В лидерах роста и падения также оказались: банк «Санкт-Петербург» (+4,6%), ТГК-1 (+3,01%), привилегированные «Татнефть» (+2,79%), «Магнит» (+1,71%), а также Московская биржа (-3,18%), «Газпром нефть» (-2,21%), «Юнипро» (-1,45%), «ЭНЕЛ Россия» (-1,21%).

Рублю вновь помогает нефть, но и давление на отечественную валюту сохраняется. К вечеру баррель Brent стоил около 4840 рублей. Меж тем, закупки валюты для Минфина немного снизились, но всё ещё остаются значимыми. 10 мая ЦБ РФ сделал закупку на 15,9 млрд рублей. Однако пугает не это, а то, что ЦБ не обнаружил влияния ослабления рубля на инфляцию из-за сезонного снижения цен на сельскохозяйственную продукцию. В информационном бюллетене «Динамика потребительских цен» отмечается, что инфляция за месяц выросла лишь до 0,4% с исключением сезонности, а годовая осталась на уровне 2,4%. В какой-то мере это можно расценить в качестве сигнала готовности вернуться к снижению ставки. В условиях роста доходностей в долларе это может принести очередные неприятности для отечественной валюты, даже на фоне рекордных рублёвых цен на нефть.

Внешний фон перед открытием торгов в России слабо негативный. Впрочем, нефть остаётся выше $78, что обещает дальнейшие попытки укрепления рубля и возможные покупки в нефтегазовом секторе. Некоторая слабость статистики Китая может негативно отразиться на бумагах российских металлургов, хотя это не столь очевидно, так как в промышленности КНР рост продолжается и даже ускоряется. Вновь стоит сказать, что непредсказуемый Д. Трамп остаётся главным риском для рынков.

В России во вторник ожидается объявление состава нового кабинета министров. Кроме того, во вторник по МСФО отчитается «Ростелеком», а АФК «Система» может принять решение по дивидендам. Множество компаний закроет реестр на участие в ГОСА.