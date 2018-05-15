Розничные продажи в США укрепят доллар против мировых валют

Российские индексы откроются легким снижением вследствие уменьшения на 0,25% фьючерсов на мировые фондовые индексы и на 0,6% MSCI развивающиеся рынки. Приток иностранной ликвидности на российский рынок в понедельник составил около $48 млн.
Хорошую поддержку акциям нефтегазового сектора оказывает рост цены на нефть выше $78 за баррель на фоне конфликта между Израилем и Палестиной, обострившегося из-за открытия американского посольства в Иерусалиме.
Опубликованный в понедельник отчет ОПЕК подтвердил эффективность сделки по сокращению добычи нефти с целью изъятия с мирового рынка избытка ее предложения.
Также мы прогнозируем укрепление доллара к мировым валютам в силу размещения векселей Казначейства США. В понедельник спрос на 3-х и 6-ти месячные инструменты превысил предложение в 3 раза, ставка раздачи была 1,89% и 2,035% соответственно. Во вторник спрос на 4-х недельные ноты также будет высоким в силу роста кривой доходности гособлигаций США. Помимо этого инвесторы ждут данных по розничным продажам в США за апрель. Превышение факта над прогнозным значением позволит говорить об ускорении расходов населения, что укрепит прогноз инвесторов в увеличении процентной ставки ФРС США в июне. На этом фоне доллар продолжит укрепление против мировых валют.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.