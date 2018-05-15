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Розничные продажи в США укрепят доллар против мировых валют


Рынки
Виктор Веселов
Виктор Веселов
главный аналитик банка "Глобэкс"
 

Российские индексы откроются легким снижением вследствие уменьшения на 0,25% фьючерсов на мировые фондовые индексы и на 0,6% MSCI развивающиеся рынки. Приток иностранной ликвидности на российский рынок в понедельник составил около $48 млн.

Хорошую поддержку акциям нефтегазового сектора оказывает рост цены на нефть выше $78 за баррель на фоне конфликта между Израилем и Палестиной, обострившегося из-за открытия американского посольства в Иерусалиме.

Опубликованный в понедельник отчет ОПЕК подтвердил эффективность сделки по сокращению добычи нефти с целью изъятия с мирового рынка избытка ее предложения.

Также мы прогнозируем укрепление доллара к мировым валютам в силу размещения векселей Казначейства США. В понедельник спрос на 3-х и 6-ти месячные инструменты превысил предложение в 3 раза, ставка раздачи была 1,89% и 2,035% соответственно. Во вторник спрос на 4-х недельные ноты также будет высоким в силу роста кривой доходности гособлигаций США. Помимо этого инвесторы ждут данных по розничным продажам в США за апрель. Превышение факта над прогнозным значением позволит говорить об ускорении расходов населения, что укрепит прогноз инвесторов в увеличении процентной ставки ФРС США в июне. На этом фоне доллар продолжит укрепление против мировых валют.

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