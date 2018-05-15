Индекс Мосбиржи может удержаться в зоне максимумов года

Позитивные настроения на мировых рынках несколько ослабли во вторник ввиду повышения доходности на рынке гособлигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 3% годовых, знаковый для рынков уровень, на фоне ожиданий неплохой статистики, относительно высоких инфляционных ожиданий в США, и ослабления геополитических рисков.

Последнему способствовали вернувшиеся надежды на смягчение позиции США как в отношении китайского бизнеса (поводом послужили заявления Президента США Д. Трампа относительно восстановления бизнеса компании ZTE, подпавшей под жесткие ограничения, и последовавшие заявления Минфина, приуроченные к визиту премьер-министра КНР Лю Хэ в США, начинающемуся сегодня), так и, в перспективе, в отношении Ирана, в случае подтверждения позиции Европы следовать ядерной сделке с Ираном (напомним, что сегодня должна состояться встреча главы МИД Ирана Дж. Зарифа с представителями глав МИД стран ЕС в Брюсселе).

Рост доходности UST и насыщенность середины недели новостями, по нашему мнению, заставят инвесторов занять выжидательные позиции, обеспечив мировым фондовым рынкам сегодня паузу в росте. В этих условиях блок статистики по КНР, оказавшийся неоднозначным (благодаря сезонным факторам до 7% г/г ускорился рост промпроизводства, чуть сильнее ожиданий, некоторое торможение роста показали розничные продажи), и включение ряда китайских компаний в индексы семейства MSCI особого влияния на рынки не оказывают. Однако крепость рынка нефти, где котировки активного фьючерса на Brent торгуются выше 78 долл./барр., позволяют оценивать конъюнктуру мировых рынков как лишь слабо негативную.

Мы полагаем, что индекс МосБиржи, вчера обновивший исторические максимумы по закрытию торгов, способен в значительной степени игнорировать ухудшение внешней конъюнктуры и, в случае отсутствия явных негативных новостей, сможет удержаться в зоне максимумов года (2350-2370 пунктов).

Мы отмечаем заметную недооценку рынка к нефти и рассчитываем увидеть сохранение спроса на «голубые фишки», в первую очередь, нефтегазовый сектор и акции госбанков. Ждем и сохранения спроса на акции Х5, включенные в MSCI (фактическая ребалансировка произойдет в конце месяца).