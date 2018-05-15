Рынок акций РФ и рубль откроются нейтрально на противоречивом внешнем фоне

Рынок акций РФ и рубль откроются во вторник нейтрально на противоречивом внешнем фоне. Стоимость нефти отошла от максимумов понедельника, хотя и остается довольно высокой.

ПРОГНОЗЫ

"Снижение азиатских площадок с одновременным ростом нефтяных котировок к максимумам за 3,5 года задают противоречивый внешний фон. С учетом этого, мы ожидаем нейтрального начала торгов российскими акциями", - комментирует Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2335-2380 пунктов, по индексу РТС — 1190-1215 пунктов, прогнозирует аналитик. Во вторник финансовую отчетность по МСФО за первый квартал опубликует "Ростелеком" RTKM, напоминает он.

Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал" ожидает нейтрального открытия индекса Мосбиржи с несущественным отклонением, в диапазоне 2355-2360 пунктов. Ближайшими поддержками останутся уровни 2350, 2340 пунктов, в качестве сопротивлений выступят отметки 2370, 2380 пунктов, указывает он.

"Утром вторника котировки нефти взяли паузу, и даже немного скорректировались от максимумов вчерашнего вечера. На этом фоне мы ожидаем нейтрального начала торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 61,2-62,5 рубля, для европейской валюты - 73-74,5 рубля", - говорит Иосуб.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные биржевые площадки Европы завершили торги понедельника преимущественно отрицательной динамикой на ожиданиях новостей о формировании коалиционного правительства в Италии, при этом корпоративные новости несколько сдержали падение индексов.

Фьючерсы на американские индексы снижаются на порядка 0,37%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,15%, гонконгский Hang Seng Index падает на 1,06%, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,58%, японский Nikkei 225 - на 0,21%.

Стоимость нефти во вторник колеблется на уровне 78,21 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,03% к предыдущим торгам).

Курс евро колебался на уровне предыдущего закрытия торгов - 1,1926 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок вырос в понедельник вслед за нефтью и укреплением рубля к основным валютам.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подорожал на 0,53%, до 2357,62 пункта, индекс РТС - на 0,72%, до 1202,56 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 8 копеек – 61,85 рубля, евро – на 19 копеек, 73,78 рубля, следует из данных Московской биржи.