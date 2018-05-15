Денежный рынок: ЦБ активно предлагает новые облигации

В понедельник ставка однодневного валютного свопа немного выросла; ее средневзвешенное значение составило 6,39% (+9 бп). Ближе к вечеру ставка торговалась выше ключевой ставки и закрылась на отметке 7,45%. Длинные ставки NDF продолжили снижаться опережающими темпами: середина и ближний конец кривой опустились на 10–15 бп, а дальний конец сместился вниз на 20 бп (9-месячная ставка составила 6,58%). Короткие ставки кросс-валютных свопов снизились на 18–20 бп, а середина и дальний конец кривой по итогам дня опустились на 10–13 бп. Ставки процентных свопов снизились на 9–12 бп по всей длине кривой. Однодневные рублевые ставки немного выросли. Средняя стоимость репо под залог ОФЗ повысилась на 15–20 бп, до 6,80%. RUONIA в пятницу составила 6,79% (-2 бп) и вчера, вероятно, немного выросла.

Объем заявок на двухдневном депозитном аукционе «тонкой настройки» ЦБ превысил предложение в 1,5x, составив 526 млрд руб. против лимита в 350 млрд руб. Средневзвешенная ставка сложилась на уровне 7,21%. После проведения расчетов профицит ликвидности в системе вновь вырастет до 4,0 трлн руб. после сокращения на короткое время до 3,7 трлн руб. в конце прошлой недели. Сегодня ЦБ также проведет два аукциона по продаже КОБР – регулятор предложит рынку бумаги на 540 млрд руб. с погашением 18 июля и новый выпуск на сумму 800 млрд руб. со сроком обращения до 15 августа. На этой неделе ЦБ также предстоит погасить облигации в обращении на сумму 400 млрд руб., поэтому мы полагаем, что спрос на первичном рынке на этой неделе будет высоким.



