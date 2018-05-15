Итоги "Роснефти": EBITDA без изменений к/к, несмотря на рост цен на нефть на 9%

Хотя EBITDA в целом совпала с оценками консенсуса и БКС, как и свободный денежный поток ($0.8 млрд, на фоне снижения капзатрат), рынок, на наш взгляд, может быть разочарован ограниченным влиянием нефтяного ралли на результаты. В ходе телеконференции компания подтвердила прогноз капзатрат.

Согласно данным компании, объемы добычи жидких УВ не изменились в квартальном сопоставлении, при этом снизившись на 1.2% г/г в 1К18 из-за сделки с ОПЕК (Роснефть заявила, что может увеличить объемы добычи на 100 тыс. т в любое время), объемы переработки сократились на 3% к/к (оптимизация структуры продукции), добыча газа снизилась на 1.8% к/к.

Объемы реализации нефти снизились на 7% к/к, газа – на 6% к/к, в то время как объемы продаж нефтепродуктов остались на прежнем уровне в квартальном сравнении.

На этом фоне выручка увеличилась всего на 3% к/к до $30.27 млрд, несмотря на рост цен на нефть на 9% к/к и ослабление среднего курса доллара США к рублю на 3%.

Слабая динамика продаж при отсутствии роста цен на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке в преддверии президентских выборов привела к увеличению EBITDA всего на 1% к/к до $6.77 млрд, при этом рентабельность по EBITDA снизилась к/к – на уровне нашего прогноза и всего на 4% лучше консенсус оценок.

Чистая прибыль упала на 12% к/к до $1.4 млрд на фоне существенного роста в 4К17 благодаря выплате в размере RUB 100 млрд от АФК «Система», что нивелировало прочие негативные факторы.

Свободный денежный поток оказался положительным и составил $840 млн ($2.5 млрд с корректировкой на авансовые платежи) в основном из-за сезонного снижения капзатрат на 24% к/к.

Общий долг с учетом авансовых платежей составил около $95 млрд, чистый долг – $74 млрд (-1% к/к).

Итоги телеконференции:

Хотя компания уже потратила 30% капзатрат, запланированных на 2018 г. (общий объем RUB 800 млрд), менеджмент подтвердил свой недавно озвученный ориентир по капвложениям.

Задолженность Венесуэлы снизилась на $600 млн в 1К18.

Подробная информация о выкупе будет раскрыта после ГОСА в июне.

EBITDA компании Essar Oil оценивается на уровне $1.2-1.3 млрд в 2018 г., прибыль от этого СП должна составить порядка $400 млн в 2018 г. (7% от нашей оценки совокупной прибыли).