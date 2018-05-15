FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Итоги "Роснефти": EBITDA без изменений к/к, несмотря на рост цен на нефть на 9%


Рынки
Силуэты
Аналитики ФГ БКС
 

Хотя EBITDA в целом совпала с оценками консенсуса и БКС, как и свободный денежный поток ($0.8 млрд, на фоне снижения капзатрат), рынок, на наш взгляд, может быть разочарован ограниченным влиянием нефтяного ралли на результаты. В ходе телеконференции компания подтвердила прогноз капзатрат.

Согласно данным компании, объемы добычи жидких УВ не изменились в квартальном сопоставлении, при этом снизившись на 1.2% г/г в 1К18 из-за сделки с ОПЕК (Роснефть заявила, что может увеличить объемы добычи на 100 тыс. т в любое время), объемы переработки сократились на 3% к/к (оптимизация структуры продукции), добыча газа снизилась на 1.8% к/к.

Объемы реализации нефти снизились на 7% к/к, газа – на 6% к/к, в то время как объемы продаж нефтепродуктов остались на прежнем уровне в квартальном сравнении.

На этом фоне выручка увеличилась всего на 3% к/к до $30.27 млрд, несмотря на рост цен на нефть на 9% к/к и ослабление среднего курса доллара США к рублю на 3%.

Слабая динамика продаж при отсутствии роста цен на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке в преддверии президентских выборов привела к увеличению EBITDA всего на 1% к/к до $6.77 млрд, при этом рентабельность по EBITDA снизилась к/к – на уровне нашего прогноза и всего на 4% лучше консенсус оценок.

Чистая прибыль упала на 12% к/к до $1.4 млрд на фоне существенного роста в 4К17 благодаря выплате в размере RUB 100 млрд от АФК «Система», что нивелировало прочие негативные факторы.

Свободный денежный поток оказался положительным и составил $840 млн ($2.5 млрд с корректировкой на авансовые платежи) в основном из-за сезонного снижения капзатрат на 24% к/к.

Общий долг с учетом авансовых платежей составил около $95 млрд, чистый долг – $74 млрд (-1% к/к).

Итоги телеконференции:

Хотя компания уже потратила 30% капзатрат, запланированных на 2018 г. (общий объем RUB 800 млрд), менеджмент подтвердил свой недавно озвученный ориентир по капвложениям.

Задолженность Венесуэлы снизилась на $600 млн в 1К18.

Подробная информация о выкупе будет раскрыта после ГОСА в июне.

EBITDA компании Essar Oil оценивается на уровне $1.2-1.3 млрд в 2018 г., прибыль от этого СП должна составить порядка $400 млн в 2018 г. (7% от нашей оценки совокупной прибыли).

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ