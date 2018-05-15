Прогноз результатов "Алросы" за I кв по МСФО: рекордно высокая EBITDA

Мы считаем, что результаты Алросы по большей части уже отыграны, поскольку менеджмент ранее отчитался о выручке. Мы будем следить за прогнозами компании в отношении будущих изменений в части дивидендной политики.

Алроса завтра должна опубликовать достаточно сильные результаты за 1К18 по МСФО, которые покажут рекордно высокую EBITDA за всю историю компании, однако перспективы ухудшаются из-за фактора сезонности. Ниже приведены наши основные прогнозы.

- Выручка, по нашим оценкам, выросла на 61% к/к до RUB 98.0 млрд ($1.72 млрд, +65% к/к) на фоне увеличения объемов продаж алмазов ювелирного качества на 63% к/к и повышения цен на этот вид алмазов на 11% к/к.

- EBITDA, по нашим расчетам, увеличилась на 68% к/к до RUB 45.1 млрд ($793 млн, +72% к/к), поскольку сильный результат по выручке должен был полностью компенсировать небольшое повышение среднего курса рубля. EBITDA станет рекордной за всю историю компании.

- Чистая прибыль последовала за динамикой выручки и выросла на 72% к/к до RUB 30.7 млрд ($539 млн, +77% к/к).

- В то же время мы ожидаем, что компания подтвердит свой умеренно негативный прогноз из-за сезонного снижения спроса.