Электроэнергетический сектор РФ: капиталовложений больше не надо

Минэнерго опубликовало программу развития Единой энергетической системы на 2018–2024 гг. Согласно документу, планируемые в настоящий момент проекты в областях гидроэнергетики, тепловой генерации и возобновляемых источников энергии достаточны для удовлетворения спроса на электроэнергию, который, как ожидается, будет расти низкими темпами в долгосрочной перспективе, в связи с чем капиталовложения в генерирующих мощности и электросети могут сократиться на 83-84% по сравнению с уровнем 2018 г. По расчетам министерства, система способна обеспечить потребности экономики при любых темпах ее развития. В настоящем материале мы кратко излагаем содержание программы и приводим выдержки из ее наиболее важных частей.

Мощностей больше не надо. В программе явным образом указано, что с учетом мощностей, которые остается ввести в эксплуатацию в рамках схемы ДПМ-1 и в гидрогенерации, существующих резервов системы, механизма ДПМ, стимулирующего строительство ветровых и солнечных электростанций общей мощностью 5 ГВт, а также планов Росатома по строительству новых АЭС в России энергетической системе страны не требуется большой объем новых мощностей в обозримой перспективе. Поскольку спрос на электроэнергию в период до 2024 г. будет расти в среднем лишь на 1,22% в год, существующие резервы энергетической системы достаточны для обеспечения потребностей экономики (за исключением особых случаев – в частности, дефицита электроэнергии в южной части Крыма). Наш взгляд. Мы тоже считаем, что период активного наращивания мощностей в целом завершен – по меньшей мере, на ближайшее десятилетие. Хотя план-график ввода в эксплуатацию новых АЭС представляется нам чрезмерно оптимистическим, главный вывод в том, что государство не будет необоснованно требовать от публичных компаний сектора строительства новых мощностей, тем самым в значительной мере минимизируя риски, связанные с регулированием.

Энергетическая система становится более зеленой, но незначительно. Принимая во внимание существующие мощности возобновляемых источников энергии и их планируемый рост на 562%, доля тепловой генерации снизится на 0,4% относительно нынешних уровней. В части выработки ситуация по-прежнему складывается в пользу тепловой генерации – согласно плану, загрузка этих мощностей возрастет, а их доля увеличится до 64,8% с 63,7%. Наш взгляд. Отметим, что несмотря на лоббирование вопроса, правительство не предполагает до 2024 г. роста мощности возобновляемых источников энергии свыше 4,4 ГВт, которые гарантированы действующим механизмом ДПМ.

Капиталовложений больше не надо. Самый интересный аспект – планируемое резкое сокращение инвестиций в отрасли. В частности, по прогнозу Минэнерго, капиталовложения в сегменте генерации снизятся с 400,2 млрд руб. в 2018 г. до 67,9 млрд руб. в 2024 г., в сегменте электросетей – с 158,4 млрд руб. до 25,2 млрд руб. соответственно. Наш взгляд. Хотя оценка в части генерирующих мощностей пока не учитывает вступающий в силу пакет мер по стимулированию модернизации (ДПМ-2), планируемое сокращение капиталовложений в РусГидро (по ГЭС – с 24,9 млрд руб. в 2018 г. до нуля в 2024 г) и МРСК (с 158,4 млрд руб. до 25,2 млрд руб.) стало для нас неожиданностью и потенциально может стать фактором значительного роста стоимости акций этих компаний. Однако в какой мере эти прогнозы будут воплощаться в жизнь остается неясным, ведь объемы капиталовложений в Русгидро и МРСК в последнее десятилетие только увеличивались.