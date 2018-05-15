Рынок США: ритейлеров подводит "нелетная" погода

Казалось бы, 8 торговых сессий подряд в плюсе - это круто. Ведь именно столько времени растут индексы DJIA-30 и S&P500. Но почему-то никто сильно не пляшет от радости и не говорит, что мы уходим в «открытый космос». Да потому что, собственно, мы в него и не уходим.

Маленькими-премаленькими шажочками мы ползем наверх, останавливаясь на каждом шагу и вздыхая при этом, как старый старикашка. Но факт остается фактом - рынок еще сделал один шажочек наверх. Рынок, конечно же, в очередной раз поддержала нефть. К ситуации в Сирии и иранской проблеме добавились вчера беспорядки в Газе в связи с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Конечно, на Ближнем Востоке покой нам может только сниться.

И, конечно же, нефть на все эти события очень даже чутко реагирует. И поэтому в том, что весь сырьевой сектор вырос вчера на 1%, нет ничего удивительного. При этом из всех акций независимых нефтедобывающих компаний наибольший интерес по итогам вчерашнего дня вызывают, пожалуй, акции Chesapeake Energy (CHK, +7,14%), которым наконец-то удалось прорвать сопротивление, сформированное еще 3 месяца назад на уровне в $3,4 и с гэпом уйти выше. Теперь открывается путь к отметке в $4, таким образом потенциал локального ближайшего роста составляет более 10%.

Также после пятничного выступления Дональда Трампа сохранялся спрос на большинство акций компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения. Весь этот сектор подорожал в среднем на 0,7%, а рост по некоторым (например, Alexion Pharmaceuticals (ALXN, +2,67%) превысил даже 2%.

Но на этом весь позитив на секторальном уровне и закончился. А дальше были разве что отдельные новости отдельных компаний. При этом были и плохие, и хорошие.

К последним, безусловно, необходимо отнести сообщение руководства Symantec Corporation (SYMC, +9,63%) о том, что внутреннее расследование по отношению к собственному сотруднику вряд ли сильно повлияет на финансовую отчетность за предыдущие периоды. Инвесторы очень даже позитивно оценили эту новость, хотя еще день назад в их рядах царило полное разочарование и акции SYMC потеряли более трети от своей стоимости.

Зато новость от Tesla (TSLA, -3,02%) пришлась явно не по душе участникам рынка. Теслу начали покидать значимые для компании сотрудники.Пока только отдельные, но… лиха беда - начало! Вот этого по-видимому и боятся инвесторы. Илону Маску пришлось вчера даже опубликовать обращение к персоналу с информацией о грядущей структурной реорганизацией. Ну что ж, посмотрим, поможет ли это стабилизировать ситуацию? А при этом по рынку поползли пока совершенно не ничем не подтвержденные слухи о том, что Тесла….продается. Но вот только все гадают - кто покупатель? Apple? Amazon? А может это как всегда просто фейк?

Ожидания рынка 15 мая

Как ни упорствовали участники рынка, как ни силились, но удержать рынок от падения на 9-й торговый день подряд вряд ли получится. Как-то тучки сегодня над фондовым рынком летают «низенько-низенько». Нет, никакого обвала не предвидится. Но необходимость чуток сходить вниз все же созрела. 8 торговых сессий в плюсе в нынешней ситуации - это уже просто перебор. Спусковым крючком для снижения котировок сегодня вполне может стать отчетность Home Depot (HD), от которой никто ничего хорошего не ждет. Мы это видели еще по вчерашним торгам, когда спрос на акции Home Depot были минимальным и никто не стремился их покупать в ожидании хорошей отчетности. Основной причиной плохой отчетности, как считают многие может стать плохая погода в первом кватрале, которая не способствовала активному шопингу потребителей. И конечно же если акции Home Depot провалятся, то мимо этого инвесторам будет очень сложно пройти. И тогда можно будет ожидать активизации продаж уже во все фронту бумаг со средним снижением основных индексов в пределах 0,5%. Однако, большего пока и не надо - ведь никто не отменял идею все же пойти наверх в ближайшие дни и может быть недели. Надо только передохнуть. Стареющий, но все еще растущий (!!!) рынок не может скакать как молодой мальчик. При этом максимальную просадку следует ожидать скорее всего в акциях финансовых компаний и банков, которые в последние дни росли лучше всех. Значит, им и падать быстрее всех!