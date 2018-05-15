Темпы роста ВВП еврозоны в I квартале замедлились. Что предпримет ЕЦБ?

Сегодня вышли данные по динамике роста ВВП еврозоны за I квартал 2018 года, которые совпали с прогнозами рынка, а также статистика по промышленному производству в еврозоне за март. Так, в годовом исчислении экономика еврозоны выросла за I квартал на 2,5%, хотя в IV квартале рост ВВП еврозоны в годовом исчислении составлял 2,8%. А в квартальном исчислении ВВП еврозоны вырос только на 0,4%, хотя рынок ожидал несколько более высоких темпов роста (на 2,7%). Однако рост промышленного производства в марте оказался медленнее, чем прогнозировали аналитики (0,5% к февралю против ожидаемых 0,7% к февралю).

Темпы роста в еврозоне в I квартале замедлились, возможно, это произошло из-за влияния сезонных факторов, а также по причине аномально холодной весны в Европе. В основном замедление экономического роста еврозоны связано с замедлением экономики Германии, которая показала рост своего ВВП в I квартале 2018 года только на 1,6%, а невысокими темпами роста промышленности в марте Европа «обязана» замедлению роста производства в Германии и Франции.

Стоит отметить, что Венгрия, которую в Евросоюзе часто критикуют за внешнюю и внутреннюю политику, показала за I квартал более сильный рост в годовом исчислении, чем темпы роста еврозоны в целом (4,4%). А вот рост не входящей в еврозону Польши превзошел все оптимистичные прогнозы и составил в I квартале в годовом исчислении 5,8%. В Чехии, также не входящей в еврозону, данные по росту ВВП за период c января по март разошлись с прогнозами и оказались хуже ожиданий (рост на 4,5% против прогноза в 4,8%), но в любом случае показывают, что денежно-кредитная политика центральных банков, не подчиняющихся ЕЦБ, оказывается весьма эффективной.

Следовательно, в ближайшее время ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне можно не ожидать, и процентная ставка опять с высокой вероятностью останется нулевой.

На опубликованных новостях пара евро/доллар снижается на 0,6%, до $1,192 за евро. Вероятный коридор значений для пары EUR/USD составляет $1,19-$1,2 за единицу европейской валюты.