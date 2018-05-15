Реорганизация позволит Tesla решить проблемы с ликвидностью

Tesla усовершенствует структуру организации и упростит менеджмент для решения проблем с производством Model 3. Однако в краткосрочной перспективе эти изменения негативно скажутся на операционной деятельности компании. Мы считаем, что в сложившихся условиях маловероятно достижение целевого объема производства в 5 тыс. автомобилей в неделю к середине лета. Учитывая темпы роста и улучшение эффективности, мы прогнозируем выход на этот объем к концу осени. Таким образом, к концу текущего года компания сможет выпустить до 95 тыс. Model 3.

Набранные темпы производства позволят компании решить проблемы с ликвидностью, не прибегая к новым займам. Ситуация с ликвидностью у Tesla пока далека от идеала. Коэффициент текущей ликвидности опустился ниже единицы за год, что требует исправления. Компания не заинтересована в выпуске облигаций по причине высокой стоимости выхода на долговой рынок. Таким образом, единственное правильное решение — сфокусироваться на устранении проблем с производством Model 3, поскольку выпуск почти 100 тыс. этих автомобилей принесет компании более $2,75 млрд выручки.