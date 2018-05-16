Золото снижается, формируя новый тренд. Готовимся к новым движениям?

Цены на золото снижаются уже почти месяц, с 19 апреля текущего года. К среде, 16 мая, тройская унция драгоценного металла стоит $1293,30 – это минимум за четыре месяца. Против драгметалла играет новая волна усиления доллара США, и противопоставить этому уже нечего.

По оценкам «Альпари Голд», техническая картина торгов золотом демонстрирует, что актив покинул долгосрочный боковой канал $1303-$1368 и начинает формировать новый тренд или волну внутри тренда. Пока «медведи» достаточно сильны, целью продавцов является уровень $1291,50, откуда откроется дорога в область $1285. Рубеж, отделяющий армию «медведей» от немногочисленной толпы «быков», располагается по границе отметки $1303 за тройскую унцию, он же является промежуточным сопротивлением.

На самом деле, доллар в данный момент выглядит неоправданно дорогим: опубликованная накануне статистика по розничным продажам в США в апреле не дотянула до прогнозов и оказалась вдвое хуже мартовского значения, что ставит большой вопрос об устойчивости намеченного ранее тренда в индикаторе. Рост доходности десятилетних американских гособлигаций продолжается, растут и биржевые индексы, но их наблюдаемые уровни смотрятся избыточными.

Это может означать, что золото после обновления минимума четырех месяцев приостановит падение и несколько скорректируется. Однако без разворота глобальных тенденций резкого отскока цены здесь пока ждать не стоит.