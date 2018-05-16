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У рубля нет сил удержаться под натиском доллара


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 

Во вторник, 15 мая, по итогам торгов курс доллара сократил потери против российской валюты, которые он понес во время ралли нефтяных котировок после выхода Соединенных Штатов из сделки с Ираном. Курс американского доллара повысился на 0,76%, до 62,32 руб.

На рынке Форекс ралли доллара началось с европейской сессии и усилилось после выхода данных о розничных продажах в США. Трейдеры покупали доллар, так как доходность десятилетних облигаций достигла отметки 3,095% и стала максимальной с 2011 года.

С ростом курса доллара снижалась цена на нефть, поэтому долларовым «быкам» удалось поднять курс до 62,77 руб. Против единой валюты рубль подорожал на 2 коп., поскольку евро подвергся распродаже на валютном рынке Форекс. 

Курс доллара восстановился до ценового разрыва (62,58-63,23 руб.), который образовался 10 мая после праздника 9 мая. Если цена к нему вернулась, значит в ближайшие два дня она поднимется до уровня 63,23 руб. и закроет его. Аналогичной ситуации стоит ожидать от пары евро/рубль. «Евробыкам» нужно закрыть разрыв 74,50-75,00 руб. 

Уровни 63,23 руб. за доллар США и 75,00 руб. за евро остаются целевыми уровнями для рублёвых пар на текущую неделю.

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