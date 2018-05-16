Рост доходности UST10 вновь создает угрозу снижения на развивающихся рынках

Американские биржевые площадки во вторник завершили торговую сессию снижением, прервав четырехдневную серию роста.

Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,68%, закрывшись на отметке 2711,45 пунктов, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,78%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,80%. Индекс MSCI emerging markets снизился на 1,7%, показав наибольшее падение за семь недель.

Вышедшие данные по розничным продажам в США за апрель, где показатель вырос на 0,4%, совпали со ожиданиями экспертов, в очередной раз заставив игроков обратить свое внимание на проблемы инфляции, рост которой может подтолкнуть Федрезерв повышать процентную ставку еще более быстрыми темпами.

На данном этапе в фокусе рынков доходность 10-летних казначейских облигаций, которая выросла на семь базисных пунктов до 3,07% и впервые за десять лет уровняла доход от вложений в Treasuries с с дивидендной доходностью американских акций. И если данная тенденция получит продолжение, то это может спровоцировать более глубокую коррекцию на мировых фондовых площадках, особенно на развивающихся рынках.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,48% и закрылись на отметке $78,11 на фоне вышедших данных от API, которые показали недельный рост запасов сырой нефти в США на 4,8 миллиона баррелей.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent по-прежнему выступают отметки $77,50 и $76,50, основная находится на уровне $73. Сопротивления расположены на $79,30-$79,90.

Сегодня рынки будут ждать официальную статистику по запасам "черного золота" от американского Минэнерго (17.30 мск).

Из-за угрозы введения очередных санкций со стороны США и неблагоприятной конъюнктуры на мировых фондовых площадках индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2337,03 п., снизившись на 0,87%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2325 п. и основная 2300 п. Сопротивление находится на уровне 2378 пунктов.

В текущей ситуации поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 116350 п. и 115300 п. Сопротивления расположены на 118000 п. и 120350 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,31 снизившись на 0,75% по отношению к доллару США.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступает отметка 62,75, поддержки расположены на 62 и 61,55.

Сегодня Минфин на аукционах предложит облигации федерального займа двух серий на общую сумму 30 миллиардов рублей.