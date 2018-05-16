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Рост доходности UST10 вновь создает угрозу снижения на развивающихся рынках


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 

Американские биржевые площадки во вторник завершили торговую сессию снижением, прервав четырехдневную серию роста.

Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,68%, закрывшись на отметке 2711,45 пунктов, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,78%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,80%. Индекс  MSCI emerging markets снизился на 1,7%, показав наибольшее падение за семь недель.

Вышедшие данные по розничным продажам в США за апрель, где показатель вырос на 0,4%, совпали со ожиданиями экспертов, в очередной раз заставив игроков обратить свое внимание на проблемы инфляции, рост которой может подтолкнуть Федрезерв повышать процентную ставку еще более быстрыми темпами.

На данном этапе в фокусе рынков доходность 10-летних казначейских облигаций, которая выросла на семь базисных пунктов до 3,07% и впервые за десять лет уровняла доход от вложений в Treasuries с с дивидендной доходностью американских акций. И если данная тенденция получит продолжение, то это может спровоцировать более глубокую коррекцию на мировых фондовых площадках, особенно на развивающихся рынках.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,48% и закрылись на отметке $78,11 на фоне вышедших данных от API, которые показали недельный рост запасов сырой нефти в США на 4,8 миллиона баррелей.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent по-прежнему выступают отметки $77,50 и $76,50, основная находится на уровне $73. Сопротивления расположены на $79,30-$79,90.

Сегодня рынки будут ждать официальную статистику по запасам "черного золота" от американского Минэнерго (17.30 мск).

Из-за угрозы введения очередных санкций со стороны США и неблагоприятной конъюнктуры на мировых фондовых площадках индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2337,03 п., снизившись на 0,87%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2325 п. и основная 2300 п. Сопротивление находится на уровне 2378 пунктов.

В текущей ситуации поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 116350 п. и 115300 п. Сопротивления расположены на 118000 п. и 120350 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,31 снизившись на 0,75% по отношению к доллару США.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступает отметка 62,75, поддержки расположены на 62 и 61,55.

Сегодня Минфин на аукционах предложит облигации федерального займа двух серий на общую сумму 30 миллиардов рублей.

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