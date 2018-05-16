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Сегодня возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 

Во вторник наметилась коррекция вниз по индексу РТС. Рост доходности по казначейским облигациям США негативно отражается на сравнительной привлекательности акций как класса активов – премия, требуемая инвесторами по акциям (в том числе, на развивающихся рынках), постепенно увеличивается, и у все большего числа участников рынка возникает вопрос, может ли увеличение премии быть компенсировано ростом денежных потоков компаний-эмитентов. Тем не менее многие из российских высоколиквидных бумаг закрылись в плюсе, поскольку снижение долларовых котировок сопровождалось укреплением доллара к российскому рублю на валютном рынке. Так, Мегафон (MFON) подорожал на 1.7%, Алроса (ALRS) – на 1.5%, Аэрофлот (AFLT) – на 1.4%, Норникель (GMKN) – на 1.3%, Магнит (MGNT) – на 1.2%. В минусе закрылись НЛМК (NLMK, -2.7%), Сбербанк (SBER, -2.7%), ММК (MAGN, -2.6%), Роснефть (ROSN, -2.2%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции МРСК Северо-Запада (MRKZ) подорожали на 5.4%, ДВМП (FESH) – на 4.8%, корпорации Квадра (TGKD) – на 2.7%.

Фондовые индексы США понизились на 0.7% - 0.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправленно. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, по большинству азиатских индексов наблюдается небольшая коррекция вниз.

Сегодня возможно некоторое углубление коррекции вниз по индексу РТС – рынки акций остаются под давлением на фоне роста доходностей на долговом рынке в ожидании ужесточения денежной политики ФРС (представители ФРС вчера заявили об обоснованности 3-4 повышений базовой процентной ставки в текущем году). Доходность по десятилетним казначейским облигациям США остается выше 3.0% годовых.

Тем временем трейдеры на нефтяном рынке ожидают в течение дня ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), в котором, помимо прочего, будут даны прогнозы по динамике спроса и предложения на глобальном рынке энергоносителей.

На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка наметившегося ранее повышения по паре доллар-рубль, но выход индекса доллара (DXY) в область выше 93 п. подразумевает возможность дальнейшего укрепления американской валюты.

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