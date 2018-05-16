В ближайшие дни нефть может протестировать уровень $80 за баррель

Мы ожидаем умеренно негативного открытия индекса МосБиржи с понижением около 0,4%, в диапазоне 2325-2330 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 2320, 2300 п. В качестве сопротивлений вновь выступят отметки 2340, 2350 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет вечернее ухудшение внешнего фона. Позднее индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения около уровня открытия в ожидании новых значимых внешних сигналов.

Во второй половине дня в Европе и в США будет опубликовано большое количество важных статистических показателей. Наиболее же значимыми из них станут еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,87%) и РТС (-1,98%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. На протяжении всего торгового дня они находились в состоянии достаточно волатильной консолидации на негативной территории. В целом же на локальном рынке акций наметился коррекционный откат от свежих среднесрочных максимумов по индексам МосБиржи и РТС. Он объективно назрел в результате их недавнего устойчивого повышения. Поэтому российские фондовые индексы вчера двигались без оглядки на неоднозначный внешний фон.

Основным среднесрочным фактором риска для отечественного фондового рынка по-прежнему выступает угроза ужесточения внешних санкций в отношении России. Очередное напоминание об этом прозвучало со стороны замминистра финансов США Сигал Манделкер. Вместе с тем, с учетом недавнего вынужденного смягчения ограничительных мер против алюминиевой компании «РусАл», новые санкции со стороны США могут быть направлены по большей части против конкретных физических лиц и в меньшей степени против бизнеса крупных компаний. Показательным примером такой тенденции представляется разъяснение Минфина США по поводу присутствия в санкционном списке главы компании «Газпром» Алексея Миллера. Согласно позиции указанного ведомства, он подпадает под санкции как физическое лицо. При этом введенные против него ограничительные меры не относятся к российскому газовому концерну.

Между тем, июльские контракты на нефть сорта Brent вчера сумели ненадолго превысить ближайшую «круглую» отметку $79 за баррель. Таким образом, они обновили свое максимальное значение с ноября 2014 года. По-видимому, в ближайшие дни в них состоится тестирование следующего важного уровня сопротивления, расположенного на уровне $80. Сегодня нефтяной рынок может заметно сдвинуться на фоне предстоящей публикации официальной еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 5,4 п., или 0,45% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

Несмотря на заметную просадку индекса МосБиржи, состоявшуюся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим падением вновь выделились бумаги «Московской биржи» (MOEX RM, -3,15%). В них продолжились усиленные распродажи после состоявшегося накануне дивидендного разрыва. Добавим, что в результате двухдневного падения эти акции вернулись точно в середину своего пятимесячного диапазона, ограниченного отметками 108-123 руб. Скорее всего, в ближайшие дни они стабилизируются недалеко от ценового уровня 115 руб.

Бумаги Магнит (MGNТ RM, +1,20%) и FIVE-гдр (FIVE RM, +3,07%) продолжили сокращать свое среднесрочное отставание от ушедшего далеко вперед рынка. Дополнительным позитивом для ГДР компании X5 Retail Group стало известие о том, что они будут включены в состав фондовых индексов MSCI Russia и MSCI Emerging Markets по итогам полугодового пересмотра. Это будет способствовать покупкам указанных бумаг со стороны индексных фондов акций.

Вчерашняя слабость акций банка ВТБ (VTBR RM, -1,90%) также связана с итогами ребалансировки индекса MSCI Russia, которые вступят в силу с 1 июня. Вес этих бумаг в указанном индексе будет существенно понижен. Что же касается бумаг Сбербанк-ао (SBER RM, -2,70%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1,77%), то они, по своему обыкновению, выглядели заметно слабее рынка на фоне существенного внутридневного ослабления курса российской валюты.

Отметим также заметное повышение против падающего рынка дивидендных акций Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +1,29%). Они традиционно пользуются спросом в моменты, когда наблюдается одновременный рост цен на нефть и ослабление российского рубля. Это связано с позитивной переоценкой крупных валютных накоплений нефтяной компании. К слову, величина годовых дивидендов на привилегированные акции «Сургутнефтегаза» станет известна уже в конце текущей недели, по результатам назначенного на ближайшую пятницу заседания совета директоров эмитента.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,3%. Фьючерсы на золото повысились в цене на 0,2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 потерял 0,3%. Гонконгский Hang Seng понизился на 0,2%.

С учетом слабого закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное.