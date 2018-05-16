Тревожность из-за возможности новых ограничительных мер США сохраняется

По итогам торгов 15 мая индекс МосБиржи упал на 0,87% до 2337,03 п., а РТС — на 1,98% до 1178,76 п. Доходность по американским казначейским обязательствам подобралась почти до 3,09%, что вызвало волну распродаж на внешних рынках. Естественно, что российские активы также относятся к рискованным и не избежали этой участи. Поэтому на фоне достаточно позитивных отчётов индексы завершили день в минусе.

«Роснефть» (-2,16%) увеличила свою прибыль в 7 раз до 81 млрд рублей в I квартале. «Газпром» (-1,18%) повысил прибыль в I квартале по РСБУ на 14% до 122,6 млрд рублей. «Ростелеком» (+1,16%) увеличил прибыль по МСФО в I квартале на 15% до 3,86 млрд рублей. MSCI включила акции X5 Retail Group (+3,07%) в состав индекса MSCI Russia с долевым весом 1,9%. Доли «ВТБ» (-1,9% )и Московской биржи (-3,15%) снижены до 1,51% и 1,37% соответственно. В лидерах роста и падения также отметились: «Мегафон» (+1,68%), «АЛРОСА» (+1,46%), «Кузбасская топливная компания» (+1,93%), «Аэрофлот» (+1,36%), а также «Полюс» (-3,81%), «Мостотрест» (-3,27%), Yandex (-3,09%), НЛМК (-2,73%). «Мостотрест» отчитался о падении прибыли по РСБУ в I квартале в 26 раз до 171,7 млн рублей. Рост бумаг «Аэрофлота» связан с рекомендациями совета директоров направить половину прибыли на выплату дивидендов. В целом при бегстве инвесторов от рисков российский рынок неминуемо окажется под давлением, хотя его доходность выше средних показателей в мире.

Рубль слабел на торгах во вторник, но спасти рублёвый индекс акций не смог. К вечеру баррель Brent удерживался в районе 4890 рублей. И вновь стоит говорить о негативном влиянии роста доходностей в долларе. Тенденция ухода инвесторов от рисков скорее всего проявляется в последние недели, начиная с уже знаменитого апрельского провала. До этого момента международные инвесторы лишь наращивали свои вложения в российские инструменты. На 1 апреля доля нерезидентов в ОФЗ составила уже 34,5% по сравнению с 34,2% на 1 марта и 30,1% на 1 апреля 2017 года. На рынке еврооблигаций ситуация была ещё более благоприятной. К 1 апреля доля нерезидентов увеличилась до 42,7% по сравнению с 38% на 1 января. Однако продолжающийся рост доходностей в долларе может существенно развернуть ситуацию. К тому же ЦБ РФ намекает на возможности дальнейшего снижения ставки, если он так и не обнаружил сильного влияния слабого рубля на инфляцию.

Торги в США завершились снижением индексов. Доходность по 10-летним казначейкам на уровне 3,09% — это столь же сильный сигнал на продажу американских акций, как и на прочих рынках. Начинался день с достаточно сильной статистики. Розничные продажи в США выросли в апреле на 0,3%. Без учёта автомобилей и бензина рост также составил 0,3%. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка вырос в мае до 20,1 п. с 15,8 п. По итогам дня худшими секторами стали здравоохранение и технологии. В защитных секторах также наблюдались распродажи, поскольку их дивидендная доходность напрямую конкурирует с привлекательностью доходностей по казначейским обязательствам. Можно, конечно, говорить о том, что статистика обещает дальнейшее повышение ставки ФРС, но всё же на рынке более активно реагируют на заявления представителей американского регулятора. В понедельник глава ФРБ Кливленда Л. Мейстер напугала всех предположением, что ставка повысится до 3,0%. Президент ФРБ Сан-Франциско Дж. Уильямс заявил во вторник, что он ждёт 3-4 повышения в текущем году и постепенное повышение ставки в последующем. В подобных условиях многие считают рынок чрезмерно перегретым. Home Depot (-1,6%) отчиталась по прибыли в рамках прогнозов, но также сообщила о слабых продажах в весенний период. Agilent Technologies (-9,7%) также отчиталась в рамках прогнозов, что уже недостаточно. По итогам торгов DJIA упал на 0,78% до 24706,41 п., а S&P 500 снизился на 0,68% до 2711,45 п.

Азиатские торги получили дополнительный повод для снижения в виде заявлений из Северной Кореи. Во-первых, Пхеньян отменил запланированный саммит с Южной Кореей из-за совместных учений США и Ю. Кореи. Во-вторых, С. Корея поставила под сомнение встречу с Д. Трампом, если США будут настаивать на немедленном ядерном разоружении. В Пхеньяне назвали очередные учения провокацией на фоне зарождающегося мирного процесса. В Китае также начали сомневаться в продуктивности следующего раунда торговых переговоров с США. И, наконец, Япония неприятно удивила тем, что в I квартале снижение ВВП составило -0,6% при прогнозе -0,2%. С другой стороны, рост производства Японии в марте составил 1,4% при ожиданиях 1,2%. К 8:40 (мск) Nikkei 225 – 22732,81 п. (-0,37%), Hang Seng – 31201,88 п. (+0,16%), Shanghai Composite – 3190,82 п. (-0,04%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Азиатские рынки преимущественно снижаются, нефть также продолжает движение вниз. Из позитивного можно отметить то, что доллар всё же слабел относительно сырьевых валют, обещая возвращение рубля к отметке 62,0 за доллар. В остальном на рынке сохраняется тревожность, так как Белый дом США вновь готов выдать серию ограничительных мер против всех неугодных с поводом и без.