ЦБ может возобновить операции тонкой настройки для абсорбирования избытка ликвидности

Размещение КОБР 9 серии Банком России стало ключевым аттрактором внимания, однако за пределами пролонгирования погашаемой сегодня 6 серии (400 млрд руб.) никаких интересов выявлено не было. Премия по средневзешенной цене по итогам аукциона составила ок. 24бп над ключевой ставкой, что выглядело достаточно щедро на фоне котировок денежного рынка. 8 серия КОБР привлекла ок. 37 млрд руб., и здесь для нас остался не отвеченным вопрос о причинах такого распределения средств. Возможно, проблема имеет административный характер (лимиты на новый инструмент) и в последующие доразмещения КОБР-9 будут востребованы в больших объемах.

Регулятор также провел недельный аукцион с лимитом 3.22 трлн руб. Предложение средств банками превзошло ожидания – 3.38 трлн руб. Это неминуемо отразилось на брокерских котировках краткосрочных ставок (6.92 о/н), хотя более показательным будет публикуемая в четверг ставка Ruonia за сегодняшний день. Испытывая сложности с возвращением индикативных ставок к ключевой, Банк России остается в патовой ситуации, и возможно, возобновит операции тонкой настройки с целью абсорбировать остаточный избыток рублевой ликвидности до начала активной фазы майского налогового периода (25-28 мая).



