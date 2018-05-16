S&P500 подождет новостей в красной зоне

Фондовые индексы США закрылись во вторник в минусе. S&P500 снизился на 0,68%. DJ-30 прервал серию из восьми позитивных закрытий подряд. Продажи акций на Уолл-стрит сопровождались повышением доходности по 10-летним облигациям до почти семилетнего максимума 3,07% на опасениях разгона инфляции.
Доллар продолжает укрепляться благодаря росту доходности государственных облигаций США. В паре с евро доллар вырос c 1,1927 до $1,1838.
Европейские СМИ считают нужным усилить регулирование деятельности Facebook. В частности, предлагается сократить время на удаление недопустимого контента с 60 до 30 минут. Кроме того, президент немецкого федерального центра политического образования Томас Крюгер призвал подумать над созданием альтернативы Facebook коалицией СМИ. Акции Facebook потеряли на торгах во вторник 1,42%, продолжив коррекцию после впечатляющего роста последних двух недель.
Ситуация вокруг Северной Кореи вновь обострилась. США намерены изучить сообщения об угрозах Пхеньяна отказаться от переговоров с ними на высшем уровне. Внешний фон для рынка остается рискованным. Данные о динамике розничных продаж в апреле не смогли улучшить настроение инвесторов, так как свидетельствуют об усилении инфляционных рисков и повышенной вероятности активизации ужесточения монетарной политики. Эти факторы оказывают давление на фондовый рынок. Мы ожидаем, что в ходе торгов 16 мая S&P500 снизится на 0,4%, до 2700 пунктов.
Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные о динамике выданных разрешений на строительство. Мы рассчитываем, что показатель совпадет с общерыночными ожиданиями и будет соответствовать средним значениям за последние пять месяцев, что свидетельствовало бы о стабильной ситуации в строительной отрасли.
До открытия основной сессии сегодня отчитывается один из крупнейших ритейлеров Macy’s. Прогноз предполагает более слабые результаты за 1-й квартала текущего года по сравнению с показателями предыдущего, традиционно ударного 4-го квартала, на который приходится период праздничных распродаж.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.