"Газпром" продолжит транспортировать газ через Украину и после 2019 года

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра экономики Германии Петера Альтмайера, встретившегося с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, существует вероятность, что в ближайшие дни будет найдено решение в связи с ситуацией вокруг Северного потока 2. Неназванные источники Bloomberg отметили, что Россия готова предложить гарантированные объемы транзита в Украину начиная с 2019 г.

Помимо этого Bloomberg цитирует генерального директора Газпром экспорт Елену Бурмистрову, которая на конференции в Амстердаме заявила, что в следующие несколько лет Газпром намерен увеличить объемы экспорта в Европу до рекордного максимума в 195–200 млрд куб. м в год, в зависимости от спроса и погодных условий.

Наш комментарий

В 2019 г. Газпром планирует ввести в эксплуатацию Северный поток-2 и Турецкий поток общей пропускной способностью 86,5 млрд куб. м, однако мы отмечаем, что в прошлом году транзит через Украину составил 93 млрд куб. м. Таким образом, мы полагаем, что Газпром продолжит транспортировать газ через Украину и после 2019 г., особенно в свете рекордно высоких ожиданий по экспорту и растущих объемов экспорта газа в Европу. Судя по предыдущему опыту, мы полагаем, что переговоры будут напряженными. Учитывая, что у сторон достаточно времени для согласования условий (до конца 2019 г.), мы не ожидаем скорого принятия решения.

В отношении объемов экспорта мы придерживаемся более консервативной точки зрения – мы полагаем, что в обозримом будущем он останется уровне 192 млрд куб. м. Однако мы отмечаем некоторые риски превышения нашего прогноза, связанные со снижением добычи в Европе (предполагается, что добыча на Гронингенском месторождении в следующие три года снизится на 9,6 млрд куб. м) и по меньшей мере стагнирующим спросом на газ в регионе. Между тем в 2018 г. благодаря благоприятным погодным условиям и незаполненным газовым хранилищам (запасы по-прежнему на 10% ниже, чем в среднем в 2013–2017 гг.) спрос на газ в Европе, по нашим оценкам, будет высоким. Это отражено в производственных трендах Газпрома (рост на 9,1% г/г) и оказывает поддержку финансовым результатам компании.

Между тем в свете подхода компании к выплате дивидендов (который поддерживается государством) и потенциального пересмотра налогового режима для эмитента (что окажет влияние на финансовые показатели Газпрома, если произойдет), мы сомневаемся, что высокие операционные показатели окажут поддержку динамике котировок акций.