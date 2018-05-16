Аукционы ОФЗ: ждем лишь умеренный спрос, несмотря на длительный перерыв

После 2-недельного перерыва (последний аукционный день был 25 апреля), связанного с майскими праздниками, сегодня Минфин предлагает как краткосрочный выпуск 25083 (с YTM 6,95% к погашению через 3,6 года), так и относительно длинные бумаги 26224 (с YTM 7,37% к погашению через 11 лет) с фиксированными ставками купонов. За время, прошедшее с предыдущего аукционного дня, доходности почти не изменились в коротком и среднесрочном сегментах кривой ОФЗ и выросли на 17 б.п. в длинном (10-летние бумаги имеют YTM 7,53%). Аналогичная динамика наблюдалась и в госбумагах других GEM: так, доходности 10-летних облигаций Мексики и Индии поднялись на 14-17 б.п., при этом большинство кривых доходностей имеет нормальную форму.

По нашему мнению, в настоящее время происходит (пока еще умеренный) отток ликвидности с развивающихся рынков в пользу бондов UST (на это указывает заметное укрепление доллара к основным валютам). Доходности UST (>YTM 3,05% по 10-летним и YTM 2,56% по 2-летним выпускам) для некоторых инвесторов уже выглядят привлекательными для начала формирования длинных позиций (размер долга в американской экономике не позволит ФРС иметь высокую ключевую ставку в течение длительного времени). В такой ситуации (низкого спроса нерезидентов и усилившейся привлекательности долларовых ставок) мы считаем, что предлагаемые выпуски не имеют спекулятивного интереса для покупки (возможное снижение ключевой рублевой ставки до 6,5-7% уже учтено в ценах, укрепление рубля маловероятно из-за бюджетного правила и погашения внешнего долга). Лучшей альтернативой являются бумаги с плавающей ставкой купона (29006 на уровне 6М OIS) или депозит в ЦБ РФ.