Новые условия размещения КОБР не привлекли дополнительный спрос

Вчера ЦБ разместил 3-месячный выпуск КОБР-9 (с погашением 15 августа), но по новым условиям: теперь в момент размещения банки могут купить бумаги с дисконтом к номиналу (ранее минимальная цена заявки на аукционе при размещении не могла быть ниже номинала), то есть доходность бумаг может иметь премию к ключевой ставке. Однако установленная регулятором минимальная цена (99,939% от номинала), по-видимому, оказалась слишком высокой и не привлекла дополнительный спрос от банков: из предложенных 800 млрд руб. было размещено лишь 403 млрд руб. (дата расчетов сегодня), что равно объему погашаемых сегодня КОБР-6. Таким образом, премия 40 б.п., которую предлагают новые ОБР (доходность 7,66%) к ключевой ставке и более 65 б.п. к RUONIA, оказалась недостаточной для привлечения ликвидности, которую банки размещают на депозитах в ЦБ РФ (3,29 трлн руб.).

По нашему мнению, одной из причин столь низкого интереса является отсутствие в системе избытка длинных средств (на срок более чем неделя). Исходя из данных РСБУ на 1 апреля 2018 г., некоторые крупные банки все еще находятся в состоянии структурного дефицита рублевой ликвидности (то есть объем средств, размещенных в ЦБ РФ, за вычетом средств, привлеченных у ЦБ РФ и у Минфина, является отрицательным), в то время как основной объем структурного профицита (который имеет место быть в целом по системе и составлял на 1 апреля +908 млрд руб.) приходится на большое число малых и средних банков. Из-за большой волатильности остатков средств на клиентских счетах банки не могут направить свои временно свободные средства в 3-месячные ОБР. Другая причина обусловлена тем обстоятельством, что ОБР формально не могут быть включены в категорию высоколиквидных активов (из-за низкой торговой ликвидности бумаг на бирже) для расчета показателя LCR (пока только системообразующие банки обязаны его соблюдать) в рамках требований Базель III, адаптированных ЦБ РФ. В то же время ОБР с премией более 60 б.п. к RUONIA являются более интересными для покупки, чем короткие и среднесрочные ОФЗ, которые котируются в основном с дисконтом к RUONIA.