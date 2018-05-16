Прогноз результатов Мосбиржи по МСФО: чистая прибыль может начать расти после I квартала

В пятницу, 18 мая, Московская биржа опубликует результаты за 1к18 по МСФО и в тот же день в 16:00 по московскому времени проведет телеконференцию с участием руководства.

Наш комментарий

Объем торгов на биржевых рынках в 1к18 снизился на 8% г/г, однако мы ожидаем роста комиссионного дохода на 6% г/г благодаря изменению структуры продуктов. По нашим расчетам, чистый процентный доход и прочие финансовые доходы уменьшатся на 6% г/г из-за сокращения остатков на счетах участников рынка и снижения процентных ставок по рублевым средствам. Операционные расходы должны вырасти на 7% г/г, как и прогнозировала сама компания. В итоге, по нашей оценке, чистая прибыль составит 4,8 млрд руб. (-3% г/г), EBITDA – 6,8 млрд руб. (-2% г/г). Мы полагаем, что чистая прибыль может начать расти после 1к18, чему должны способствовать усилившаяся во 2к18 волатильность рынка, потенциально более умеренное снижение процентных ставок по рублевым средствам и ослабление российской валюты.

В ходе телеконференции cреди комментариев руководства нас будут особенно интересовать обновленные прогнозы компании по операционным расходам.