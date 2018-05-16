Рентабельность "Интер РАО" - одна из лучших в секторе

Сегодня на локальном рынке в центре внимания отчетность Интер РАО. Интер РАО продемонстрировало опережающий рост выручки к затратам, что обусловлено повышением среднеотпускных тарифов и вводом новых мощностей. Драйвером роста стал сбытовой сегмент, который генерирует 66% выручки. EBITDA этого сегмента поднялась на 48%. Прибыль оказалась на уровне 22,6 млрд руб., что составляет 40% от прибыли прошлого года. Прибыль компании — это достаточно волатильный показатель, поскольку на нее сильно влияют курсовые разницы и прочие эффекты. Компания сократила объем кредитов в долларах с 7,1 млрд до 3,3 млрд руб., а общий долг — до 13,8 млрд руб. На мой взгляд, Интер РАО находится в хорошем финансовом состоянии. Рентабельность бизнеса — одна из лучших в секторе. Компания торгуется с мультипликатором Р/Е за 2017 год около 8. Ожидание до конца года — 4,70 руб. (+23%).

В целом, торговая динамика на рынке спокойная, основные бумаги движутся разнонаправленно в пределах 1% в обе стороны. Внешний фон нейтральный. Данные по макростатистике из Японии не оказали существенного влияния на рынки. В фокусе также данные по инфляции в еврозоне, промпроизводству, а также по запасам нефти в США. Нефть незначительно корректируется, но ожидается, что запасы сократились, поэтому есть шанс, что к вечеру котировки Brent поднимутся выше $78 за баррель. Ожидания по паре USD/RUB — диапазон 62–63. Ориентир по индексу Мосбиржи — 2300–2330 п. Для рывка вверх и обновления максимума рынку не хватает сильного внешнего драйвера. Вчера чиновник из Минфина США намекнул, что могут быть введены новые санкции, и реакция рынка на его слова была соответствующая. Если новость получит продолжение, последует новая болезненная коррекция. До прояснения ситуации ралли, по-видимому, приостановится.