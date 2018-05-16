Резкий рост доходности трежерей испугал инвесторов

Конечно, остановка роста и коррекция на рынке была вполне ожидаема. Но все же, несмотря на всю прогнозируемость этого события, осадочек остался неприятный. К счастью, само развитие событий пока не дает повода слишком уж сильно волноваться. Рынок должен был упасть и все индексы с самого начала на открытии основной торговой сессии дружно упали, и это были фактически минимумы дня. А далее, всю оставшуюся часть дня индексы просто «пилили» на достигнутых уровнях, и никто никуда уже не собирался идти ниже.

Что же касается отраслевого среза, то распродажа не обошла ни один из экономических секторов. Лучше всех по-прежнему акции сырьевых компаний. Нефть падать не хочет, и акции «нефтянки» также держатся «бодрячком». По итогам дня их потери в среднем составили чисто символические 0,1%. Основной же удар медведей пришелся вчера прежде всего на акции технологических и биотехнологических компаний. Средние потери в акциях этих секторов превысили 1%. Но по отдельным представителям этих сегментов потери были более значительными. Так, в технологическом секторе отличились со знаком минус акции одного из лидеров сектора - NVIdia (NVDA, -3,84%), которая все никак не отойдет от негатива, вызванного относительно слабой квартальной отчетностью, вышедшей в конце прошлой недели. В биотехе же слабым звеном оказались акции Celgene (CELG, -3,90%). Но здесь удивительного ничего нет - эти акции уже более полугода «болеют» и пока черная полоса не закончилась и нисходящий тренд продолжается. Хотя все же следует признать, что темпы падения уже значительно замедлились.

А вот на кого стоит обратить более пристальное внимание в биотехнологическом секторе, так это на акции Gilead Sciences (GILD, -0,09%). Здесь мы видим, что акции находятся на серьезной поддержке и даже на фоне всеобщего падения сильно падать они уже не хотят. Так что, скорее всего, при первой же возможности мы увидим в этих интереснейших акциях рост, который, учитывая масштаб последнего падения, вполне может выражаться в нескольких десятках процентов, а с учетом консенсусного target price по этим акциям, который находится выше 86$ потенциал роста составляет все 30%.

По-прежнему плохо чувствуют себя акции Tesla (TSLA, -2,67%). А с учетом того, что в конце мая произойдет техническая остановка конвейера во Фримонте, этим акциям в ближайшее время придется несладко и надо готовиться к дальнейшей просадке котировок. Если цена этих акций пройдет ниже $280, то следующая поддержка находится где-то на 10% ниже этой отметки в районе 250$ за акцию. Так что инвесторам Теслы следует подготовить запасные парашюты.

Ожидания рынка 16 мая

Ну что ж - скорректировались… Ну, а что дальше? Кажется, сейчас никто не может уверенно ответить на этот вопрос. За прошедшую ночь общая ситуация несколько ухудшилась. Вновь стала «выкаблучиваться» Северная Корея и грозить своей первобытно-ядерной дубинкой. Это, конечно же, испортило настроение многим. Это что касается внешне политического фона. Но и экономический фон нельзя сказать, что особенно радует.

Вдруг, после выхода вчера макро данных по розничным продажам, все обеспокоились повышением темпов инфляции со всеми вытекающими из этого последствиями (повышение ставки и т. д.). Участники долгового рынка тут же подхватили это «знамя» и загнали доходность по казначейским трежерям на невиданную за последние 7 лет доходность почти под 3,1%! Естественно, это нашло отражение и на товарных рынках, где нефть, чувствовавшая себя до сих пор очень даже неплохо вдруг чуток покачнулась и малость присела (пока действительно самую малость!). А вот золото дрогнуло гораздо сильней и с ходу пробило очень важный уровень поддержки в 1300$ за тройскую унцию. Маленький на рынке драгметаллов встряхнул многих. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо…

Вот из этого «хорошо» и будет складываться сегодняшний день. И по итогам первой его половины видно, что участники рынка ничего не решили - стоят, как вкопанные, на нулевых отметках и ждут у моря погоды. Что сегодня может повлиять на настроение участников рынка?

Ну, во-первых, выход макроданных. В 15-30 мск мы увидим данные по закладке новых домов и по количеству разрешений, выданных на новое строительство. Здесь важны прежде всего разрешения - если данные выйдут in-line, то это безусловно поддержит рынок. Должно нас также порадовать и промышленное производство, темпы роста которого должны ускориться. Ну и наконец, как обычно по средам, нас должна порадовать нефть. Аналитики в один голос поют, что ее запасы должны сократиться и для котировок нефти это конечно же «good». Но вот что будет на самом деле мы узнаем только в 17-30 мск.

Кроме этого, сегодня еще до начала торгов должна выйти отчетность от очень популярного и значимого для американцев ритейлера Macy’s (M). К сожалению, здесь ожидать чего-то хорошего не приходится. Это вчера наглядно продемонстрировала квартальная отчетность еще одного ведущего ритейлера - Home Depot (HD). Потери по этим акциям по итогам вчерашних торгов были хоть и не слишком велики - менее 2%, но все же неприятны, поскольку именно на Home Depot было достаточно много надежд на позитивные результаты. Но… Так что скорее всего такая же участь ждет сегодня и акции Macy’s.

А вот от кого ждут действительно хороший результатов и шансов, что надежды оправдаются очень велики, так это от технологического гиганта Cisco (CSCO). Однако отчетность от этой компании появится уже по окончанию торгов и результат на них оказать в любом случае не сможет.

Поэтому, подводя итог всему выше сказанному, сегодня можно ожидать тяжелых торгов - будут вестись ожесточенные бои местного характера с учетом той информации, которая будет поступать из внешних источников. Если эти информация не будет слишком уж «кошмар-кошмарной», то можно ожидать положительного исхода торгов с незначительным ростом всех индексов.