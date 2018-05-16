Рубль очень уязвим и равнодушен к нефти

Российский рубль в среду умеренно слабеет в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется по 62,55 руб. (+0,4%). Евро стоит 73,86 руб. (+0,15%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 17 мая, составляют 62,30 руб. за американскую валюту (повышен на 39 копеек) и 73,77 руб. за евро (понижен на 9 копеек).

Сырьевой рынок утих и корректируется, но имеющегося фундаментального «багажа» в виде долгосрочных факторов влияния инвесторам может с лихвой хватить на продолжение ралли. Баррель Brent стоит сейчас $77,97 и проседает на 0,6%, за бочку легкой нефти WTI на площадке дают $71,15 (-0,3%). Пока все это незначительные технические коррекции даже не локального, а сиюминутного характера. Представленная накануне статистика от Американского института нефти показала, что запасы сырой нефти выросли на прошлой неделе на 5 млн баррелей с одновременным снижением запасов бензина и дистиллятов на 3,369 млн и 0,768 млн баррелей соответственно. Между тем, ожидания относительно сегодняшнего отчета Минэнерго США сохраняются умеренно «бычьими» и предполагают снижение индикатора на 1,5 млн баррелей. Однако первостепенными для рынка остаются не эти цифры, а возможность или невозможность Венесуэлы в этом году вернуться к нормальным темпам добычи.

Результатов проведенных сегодня аукционов Минфина по размещению ОФЗ пока нет, но думается, что в обоих случаях будет наблюдаться умеренно повышенная активность и спрос на бумаги – примерно в два раза выше предложения. Это нормальная практика последних недель.

Доллар США закроет сессию среды в пределах 62,30-63,00 руб., евро завершит торги в диапазоне 73,50-75,00 руб. Рубль очень уязвим, в том числе и за счет «стараний» Минфина в покупках иностранной валюты.