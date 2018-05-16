Акции “Магнита” сделали заявку на продолжение роста

Акции “Магнита” в среду ускорили темпы восходящего движения и поднялись к максимумам с февраля текущего года.

Бумаги на дневном графике также подошли к зоне перекупленности, что предупреждает “быков” о перспективе фиксации прибыли.

Позитивным сигналом, однако, является выход котировок из бокового диапазона и закрепление их выше 5000 руб.

Теперь игрокам на повышение предстоит проверить на прочность сопротивление 5250 руб. До закрепления ниже 5000 руб стоит сохранять “длинные” позиции.

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