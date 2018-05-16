Прогноз: чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале выросла в 1,4 раза

ВТБ, второй по активам российский банк, в январе-марте 2018 года увеличил чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,4 раза, до 39,6 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз, составленный агентством "Прайм" по результатам опроса аналитиков.

ВТБ планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за первый квартал в четверг, 17 мая.

Прогнозы аналитиков по чистой прибыли ВТБ за первый квартал представлены ниже (в миллиардах рублей):

"Уралсиб" – 40,8

Citi – 39,4

Газпромбанк - 43,1

Bank of America Merill Lynch – 35,6

РИА Рейтинг - 38,9

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, ВТБ в первом квартале сократил резервы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза, до 31,5 миллиарда рублей. Ожидания по расходам банка на резервы в первом квартале выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

"Уралсиб" – 29,3

Citi - 32,7

Газпромбанк - 29,6

Bank of America Merill Linch - 40,1

РИА Рейтинг - 25,8

Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ в первом квартале текущего года составила 40,9 миллиарда рублей, увеличившись в 5,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ВТБ в 2018 году ожидает прибыль по МСФО на уровне не менее 150 миллиардов рублей.