Прогноз: чистая прибыль ВТБ по МСФО в I квартале выросла в 1,4 раза

ВТБ, второй по активам российский банк, в январе-марте 2018 года увеличил чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,4 раза, до 39,6 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз, составленный агентством "Прайм" по результатам опроса аналитиков.
ВТБ планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за первый квартал в четверг, 17 мая.
Прогнозы аналитиков по чистой прибыли ВТБ за первый квартал представлены ниже (в миллиардах рублей):
"Уралсиб" – 40,8
Citi – 39,4
Газпромбанк - 43,1
Bank of America Merill Lynch – 35,6
РИА Рейтинг - 38,9
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, ВТБ в первом квартале сократил резервы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза, до 31,5 миллиарда рублей. Ожидания по расходам банка на резервы в первом квартале выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):
"Уралсиб" – 29,3
Citi - 32,7
Газпромбанк - 29,6
Bank of America Merill Linch - 40,1
РИА Рейтинг - 25,8
Чистая прибыль банка ВТБ по РСБУ в первом квартале текущего года составила 40,9 миллиарда рублей, увеличившись в 5,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ВТБ в 2018 году ожидает прибыль по МСФО на уровне не менее 150 миллиардов рублей.
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