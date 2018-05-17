Цель в $80 за баррель Brent больше не фантастика

Нефтяной рынок остается в плену покупателей, и котировки черного золота предпринимают очередную попытку дотянуться до отметки $80 за баррель марки Brent. Утром в четверг, 17 мая, бочка североморской нефти стоит $79,39 и дорожает на 0,2%. Инвесторов не сбивают с толку ни данные по запасам в США, ни новые рекорды по американской добыче. У рынка есть несколько долгосрочных фундаментальных драйверов, которые пока сильнее этого.
Представленная накануне статистика Минэнерго США показала, что запасы нефти на прошлой неделе сократились на 1,4 млн баррелей, в то время как запасы бензина снизились на 3,79 млн баррелей, а запасы дистиллятов стали меньше на 0,1 млн баррелей. Помимо этого, стало известно о новых рекордах Штатов в добыче нефти: индикатор вырос за неделю на 20 тыс. баррелей в сутки и составил 10,723 млн баррелей в сутки. Производство поднимается три месяца без перерыва, и рынок, похоже, к этому просто привык и смирился. Рост добычи должен бы несколько усмирить нефтяных «быков», но внимание сейчас сосредоточено на ином.
На «бычьей» авансцене сразу несколько фундаментальных моментов, которые способствуют покупкам и терапевтически снимают напряженность по поводу перекупленной нефти. С одной стороны, это Венесуэла с ее проблемами, с другой - Китай, который все больше нуждается в поставках черного золота.
В таких условиях любое отсутствие выраженного негатива будет гнать цены на нефть в сторону $80 за баррель с небольшими остановками.
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