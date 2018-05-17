FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рубль снова под прицелом геополитики


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 

В среду, 16 мая, торги по рублёвым парам закрылись снижением. Курс американского доллара снизился на 0,94%, до 61,73 руб., курс евро – на 1,18%, до 73,76 руб. 

Торги открылись снижением курса рубля на фоне дешевеющей нефти. Кроме нефтяного рынка негативное влияние на рубль оказал провалившийся аукцион Минфина РФ. Ведомство разместило ОФЗ на 21,45 млрд рублей из ожидавшийся 30 млрд рублей. Курс доллара в начале сессии повышался до 62,65 руб., курс – до 73,96 руб.

Рубль чувствовал себя прекрасно по отношению к единой валюте на фоне её ослабления ко всем основным валютам. Негативом для евро выступали политический кризис в Италии и укрепление доллара США.

Спрос к рублю вернулся с повышением цены на нефть после публикации отчета Минэнерго США о снижении запасов в стране на 1,404 млн баррелей. Увеличение добычи нефти рынок проигнорировал. Цена на Brent к закрытию торгов восстановилась до $79,39. Курс доллара снизился до 61,61 руб., курс евро – до 72,64 руб. 

Высокие цены на нефть и приближающийся налоговый период продолжат поддерживать российскую валюту в ближайшие дни. Негативными факторами для неё выступают снижение индекса государственных облигаций России (RGBI) и подготовка новых санкций в отношении России со стороны США.

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план дополнительных мер против России из-за предполагаемых нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Из-за высоких цен на нефть участники рынка игнорируют негативные факторы для рубля. Поскольку повышение цен на нефть спровоцировано геополитикой, то для покупателей фьючерсов на нефть и рубль, нисходящая коррекция будет болезненной.  

В текущей ситуации остается только рассматривать консолидацию пары доллар/рубль между уровнями 61,40 руб. и 62,80 руб.  Курс евро достиг значимой поддержки на отметке 72,65 руб., от которой цена может скорректироваться в район 73,65 руб. Для более быстрого восстановления курса евро к уровню 76,10 руб., нужен положительной новостной фон из Италии и рост цены выше уровня 74,50 руб. 


В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ