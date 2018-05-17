Рубль снова под прицелом геополитики

В среду, 16 мая, торги по рублёвым парам закрылись снижением. Курс американского доллара снизился на 0,94%, до 61,73 руб., курс евро – на 1,18%, до 73,76 руб.

Торги открылись снижением курса рубля на фоне дешевеющей нефти. Кроме нефтяного рынка негативное влияние на рубль оказал провалившийся аукцион Минфина РФ. Ведомство разместило ОФЗ на 21,45 млрд рублей из ожидавшийся 30 млрд рублей. Курс доллара в начале сессии повышался до 62,65 руб., курс – до 73,96 руб.

Рубль чувствовал себя прекрасно по отношению к единой валюте на фоне её ослабления ко всем основным валютам. Негативом для евро выступали политический кризис в Италии и укрепление доллара США.

Спрос к рублю вернулся с повышением цены на нефть после публикации отчета Минэнерго США о снижении запасов в стране на 1,404 млн баррелей. Увеличение добычи нефти рынок проигнорировал. Цена на Brent к закрытию торгов восстановилась до $79,39. Курс доллара снизился до 61,61 руб., курс евро – до 72,64 руб.

Высокие цены на нефть и приближающийся налоговый период продолжат поддерживать российскую валюту в ближайшие дни. Негативными факторами для неё выступают снижение индекса государственных облигаций России (RGBI) и подготовка новых санкций в отношении России со стороны США.

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план дополнительных мер против России из-за предполагаемых нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Из-за высоких цен на нефть участники рынка игнорируют негативные факторы для рубля. Поскольку повышение цен на нефть спровоцировано геополитикой, то для покупателей фьючерсов на нефть и рубль, нисходящая коррекция будет болезненной.

В текущей ситуации остается только рассматривать консолидацию пары доллар/рубль между уровнями 61,40 руб. и 62,80 руб. Курс евро достиг значимой поддержки на отметке 72,65 руб., от которой цена может скорректироваться в район 73,65 руб. Для более быстрого восстановления курса евро к уровню 76,10 руб., нужен положительной новостной фон из Италии и рост цены выше уровня 74,50 руб.



