Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 3,1%

По итогам прошедшей торговой сессии индекс широкого рынка S&P 500 закрылся выше 100-дневной скользящей средней, прибавив 0,41%, Dow Jones вырос на 0,25%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,63%.

По сообщению Bloomberg, инвесторы подтолкнули американские акции к росту на спекуляции. Крупнейшая мировая экономика продолжит набирать обороты после слабого первого квартала игнорируя рост доходности 10-летних казначейских облигаций, которая по итогам среды выросла до 3,1%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,55%, закрывшись на отметке $79,31 на фоне вышедших данных от Минэнерго, которые показали недельное снижение запасов нефти в США на 1,4 миллиона баррелей.

Саудовская Аравия не считает текущий взлет цен достаточным основанием для увеличения добычи странами картеля и по-прежнему выступает за дальнейшую реализацию соглашения об ограничении объема производства нефти, сообщило агенство Reuters, сославшись на анонимные источники в ОПЕК.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $78 и $76,50, основная находится на уровне $73. Сопротивления расположены на $79,30-$79,90.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2338,39 п., прибавив 0,06%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2330 п. и основная 2300 п. Сопротивления находятся на уровнях 2350 п. и 2378 пунктов.

В текущей ситуации поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 117850 п. и 116800 п. Сопротивление расположено на 120350 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 61,73, укрепившись на 0,94% по отношению к доллару США.

Спустя месяц после так называемого «черного понедельника» российский рубль торгуется в рамках широкого диапазона 60-65, где Центробанк и Минфин продолжают оказывать влияние на рынок посредством покупок валюты для финансового ведомства, служащих сегодня фактором давления на рубль. Тем не менее, стратеги Deutsche Bank считают, что рубль выглядит достаточно привлекательным и рекомендуют открывать длинные позиции в рубле к корзине валют в соотношении 55% евро и 45% доллар, с расчетом на рост курса на 4-5%.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступает отметка 62, поддержки расположены на 61,55 и 61.