Сегодня в центре внимания отчетность ВТБ

В среду за коррекцией рынка последовал слабый отскок. Лидерами роста стали акции АЛРОСА (+3,10), поводом стало резкое улучшение финансовых показателей в 1-м квартале. Лидерами снижения стали акции RusAl (-2,51). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 61,50-62,50.

ВВП вырос на 1,3%. Ускорения восстановления экономики не произошло, несмотря на значительный рост цен на нефть, увеличение экспорта и низкую инфляцию. Одним из тормозов развития может являться низкая индексация тарифов и зарплат в госсекторе, что ограничивает потребление и деловую активность. Я полагаю, что в этом году стоит ожидать более динамичного роста тарифов на транспорте и связи, а также в топливно-энергетическом комплексе. Это приведет к ускорению как инфляции, так и экономики. По итогам года ВВП может увеличиться на 1,5%.

Сегодня в центре внимания отчетность банка ВТБ (-0,35%). Вероятнее всего, на фоне снижения инфляции и роста экономики продолжился рост операционных и процентных доходов. Прибыль банка могла превысить показатель 4 кв. и достичь 50 млрд руб. Акции банка остаются недооцененными, даже несмотря на риски колебаний рубля и санкций. Ожидаю позитивной динамики котировок, до конца года цель 0,075 руб.

Ожидаю разнонаправленную динамику. На мировом рынке нет важных событий. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 61,50 - 62,50. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2300-2330 п.