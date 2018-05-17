Многие "голубые фишки" вчера продемонстрировали слабость, что является тревожным сигналом

Мы ожидаем умеренно позитивного открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,3%, вблизи отметки 2345 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 2330, 2320 п. В качестве локальных сопротивлений вновь выступят отметки 2350, 2360 п.

В первые минуты торгов российский рынок отыграет сильное вечернее повышение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее индекс МосБиржи может стабилизироваться около ближайшей значимой отметки 2350 п. в ожидании новых внешних стимулов для направленного движения.

Во второй половине дня в Европе и в США будет опубликовано большое количество значимых статистических показателей. Наиболее же важным из них станут еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,06%) и РТС (+0,93%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС заметно повысился на фоне коррекционного укрепления курса рубля по отношению к североамериканской валюте. В то же время рублевый индекс МосБиржи на протяжении всего торгового дня неуверенно балансировал на грани положительного и отрицательного отклонения. Этому способствовал неоднозначный внешний фон, а также выход большого количества важных иностранных статистических показателей. Традиционно наиболее значимым из них стали еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Они указали на одновременное неравномерное сокращение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов за океаном. Однако фьючерсы на «черное золото» отреагировали должным образом на свежую статистику уже после завершения основных торгов в России. Сегодня утром контракты на нефть сорта Brent вновь торгуются на своем долгосрочном максимуме. Это создает условия для умеренно позитивного открытия локального рынка акций.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС нейтрально.

На фоне незначительного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Намного сильнее рынка торговались бумаги алмазодобывающей компании Алроса (ALRS RM, +3,10%). Они отыграли публикацию позитивных финансовых результатов эмитента по МСФО за 1 квартал 2018 года. Несмотря на существенное квартальное падение добычи, текущие объемы реализации алмазного сырья возросли на 43% в количественном выражении. Таким образом, «Алроса» сократила свои складские запасы. Ее квартальная выручка увеличилась на 58%, а чистая прибыль возросла в 2 раза в сравнении с 4 кварталом 2017 года.

Бумаги Магнит (MGNТ RM, +2,48%) и FIVE-гдр (FIVE RM, +0,34%) продолжают сокращать свое среднесрочное отставание от ушедшего вперед индекса МосБиржи. Дополнительным информационным поводом для оживления интереса к акциям «Магнита» послужило вчерашнее известие о назначении нового исполнительного директора торговой сети. Им станет Ольга Наумова, которая до недавней поры занимала пост генерального директора конкурирующей федеральной сети «Пятёрочка».

В акциях «Московской биржи» (MOEX RM, +2,02%) сформировался коррекционный технический отскок, назревший в результате сильной двухдневной просадки указанных бумаг. Стимулом для их недавнего падения послужило закрытие реестра акционеров для выплаты годовых дивидендов. С технической точки зрения в этих бумагах сохраняется нейтральная среднесрочная техническая картина. Скорее всего, в ближайшие дни они продолжат консолидацию в средней части своего пятимесячного диапазона, ограниченного отметками 108-123 руб.

Дивидендные бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +1,46%) в очередной раз обновили свой годовой максимум. Они продолжают пользоваться спросом в связи с ожиданиями результатов назначенного на ближайшую пятницу заседания совета директоров эмитента. По его итогам будет вынесена рекомендация относительно величины годовых дивидендов.

Акции ИнтерРао (IRAO RM, +2,43%) пользовались спросом в связи с публикацией позитивной финансовой отчетности эмитента за 1 квартал 2018 года. Согласно свежим данным консолидированная квартальная выручка Группы «Интер РАО» возросла на 10,5%. Ее чистая прибыль увеличилась на 18,5% в сравнении с 1 кварталом 2017 года. Среди позитивных моментов стоит также отметить весомое квартальное сокращение капитальных расходов на 39,5%.

Заметно хуже рынка закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -0,69%), Газпром (GAZP RM, -0,41%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -1,05%), Роснефть (ROSN RM, -1,28%). Таким образом, многие «голубые фишки» вчера продемонстрировали явную слабость, что является тревожным сигналом. Впрочем, их вчерашнее снижение пока не переросло в обвальное падение.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Brent вслед за сильным вечерним приростом подорожали на 0,1%. Фьючерсы на золото не изменились в цене. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,7%. Гонконгский Hang Seng незначительно понизился на 0,05%.

С учетом сильного вечернего повышения стоимости фьючерсов на нефть, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное.