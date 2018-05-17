Под встречу Путина с Меркель можно рискнуть купить "Газпром"

Наши негативные опасения вчера не оправдались, российский рынок акций к вечеру сумел отыграть утреннее снижение и закрылся в символическом плюсе. Поводом для роста в течение дня стал подъем американских акций и фьючерсов, а также данные Минэнерго США о снижении запасов нефти на величину больше ожидавшейся и последовавший за этим рост нефти.

Сегодня внешний фон слабо положительный. Фьючерсы на индексы США торгуются около нуля, но зато нефть после вчерашнего вечернего ралли так и осталась выше 79 долларов и сейчас стоит 79,4 доллара за баррель.

Все это говорит об открытии российского рынка примерно на 0,3% выше вчерашнего уровня. Однако надежд на продолжение роста не много. Российский рынок сейчас находится около исторических максимумов, для пробития которых нужны новые поводы.

Вряд ли поддержит рынок и нефть, у которой пока тоже нет оснований для тестирования важной психологической отметки 80 долларов за баррель.

Поэтому мы пока не рекомендуем открывать новые позиции по широкому спектру акций. Не исключено, что мы изменим свою точку зрения за выходные, когда станут известны результаты встречи Путина с Меркель. Возможно, в комментариях появятся намеки на готовность Европы пойти на отмену антироссийских санкций, но надежды на это слабы.

Под встречу двух политиков можно рискнуть и спекулятивно купить «Газпром», ведь стороны наверняка будут обсуждать строительство «Северного потока – 2». Позиции России и Германии по этому проекту схожи и наверняка мы услышим благоприятные для «Газпрома» заявления.

Вчера Минфин после трехнедельной паузы провел аукцион по размещению ОФЗ, который нельзя назвать удачным: при предложении бумаг на 30 млрд руб было продано всего 21,4 млрд руб. Это негативный фактор для рубля, свидетельствующий об отсутствии спроса на российский долг прежде всего со стороны нерезидентов.

Однако это не помешало вчера укрепиться рублю к доллару на 0,9%. Но пока такое движение стоит рассматривать как снятие перепроданности российской валюты. Сегодня с утра ее поддержит дорогая нефть, но поводов для дальнейшего роста рубля нет. Ожидаем, что в ближайшие дни рубль будет торговаться в диапазоне 61,5-63,3 руб за доллар. И лишь в середине следующей недели, если внешний фон не ухудшится, может пройти заметное укрепление рубля на фоне продажи валюты экспортерами для осуществления налоговых выплат.