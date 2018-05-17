Доллар приостановил укрепление на глобальных площадках

Поводом для коррекции “американца” послужили смешанные данные по экономике США, выходившие накануне, а также некоторый рост опасений касательно успехов в таких переговорных процессах как НАФТА, северо-корейский вопрос, а также продвижение диалога по торговым отношениям с КНР. В то же время позиции европейской валюты в паре с долларом выглядели несколько слабее в сравнением с другими “мэйджорами”, т.к. политическая неопределённость в Италии продолжает вызывать опасения у инвесторов. Сегодня в фокусе рынков выступления представителей ЕЦБ и ФРС, пара EURUSD продолжит торговаться на отметках 1.175-1.185.
Внутри дня накануне рубль демонстрировал довольно стабильную динамику, а уже после закрытия торгов существенно укрепился как к доллару (0,8%), так и к евро (1,4%). Поводом для укрепления стал рост цен на нефть выше отметок 79 долларов за баррель после публикации еженедельной статистики от Минэнерго.
В паре с евро рублю также оказала поддержку сохраняющаяся слабость единой европейской валюты. Фактор нефти удачно компенсирует для рубля по-прежнему весьма напряженные настроения вокруг валют развивающихся стран. Риски по ним по-прежнему смещены в сторону ослабления, что в купе с неопределенностью по санкционной теме не позволяет рублю более значимо укрепиться при текущих ценах на нефть.
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