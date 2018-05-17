Минфин провел вчера два не очень удачных аукциона ОФЗ

Минфин провел вчера два не очень удачных аукциона по размещению бумаг с погашением в 2021 и 2029 гг. Наиболее короткий бенчмарк (25083 дек.21) все же привлек высокий интерес со стороны инвесторов – 24 млрд руб. против 15 млрд руб., предложенных на аукционе. Однако, премия в средневзвешенной доходности (6.98%) составила 6 бп против цены закрытия предыдущего дня, что для такого короткого займа выглядит не очень сильным результатом.

Второй аукцион прошел еще с меньшим ажиотажем – серия 26224 (май.2029) была востребована лишь наполовину, а размещена на чуть менее, чем на треть (8.7 млрд руб. и 6.4 млрд руб., соответственно). Последствием такого размещения стал рост доходностей на средних и длинных дюрациях на 3-5бп, однако окончательный эффект был нивелирован выросшими ценами на нефть и укреплением курса.