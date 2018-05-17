Минфин провел вчера два не очень удачных аукциона ОФЗ

Минфин провел вчера два не очень удачных аукциона по размещению бумаг с погашением в 2021 и 2029 гг. Наиболее короткий бенчмарк (25083 дек.21) все же привлек высокий интерес со стороны инвесторов – 24 млрд руб. против 15 млрд руб., предложенных на аукционе. Однако, премия в средневзвешенной доходности (6.98%) составила 6 бп против цены закрытия предыдущего дня, что для такого короткого займа выглядит не очень сильным результатом.
Второй аукцион прошел еще с меньшим ажиотажем – серия 26224 (май.2029) была востребована лишь наполовину, а размещена на чуть менее, чем на треть (8.7 млрд руб. и 6.4 млрд руб., соответственно). Последствием такого размещения стал рост доходностей на средних и длинных дюрациях на 3-5бп, однако окончательный эффект был нивелирован выросшими ценами на нефть и укреплением курса.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.