Торговая динамика в четверг боковая. Новость о возможном ужесточении санкций не возымела действия, вероятно, четкой реакции инвесторов на нее не последует до появления информации о конкретных мерах. Нефть продолжает дорожать: баррель Brent торгуется выше $79 после вчерашних данных о сокращении запасов в США. Но рубль не отражает данный фактор, несмотря на то, что сегодня поддержку ему еще может оказать налоговый период. Ожидаю, что торговая динамика до конца дня будет спокойной. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2330–2350 п., по паре USD/RUB: 61,50–62.

Из локальных новостей в фокусе заседание СД Мегафона, отчетность ВТБ. Мегафон отказался от выплаты дивидендов за 2017 год. Это не стало неожиданностью для инвесторов, потому что о такой возможности в компании заявляли и ранее, и тогда котировки обновили минимум. Сегодня реакция на сообщение спокойная. Прибыль Мегафона за прошлый год сократилась до 5,3 млрд руб. вследствие резко возросших финансовых расходов. Чистый долг Мегафона находится на отметке 234 млрд руб., или 1,9х OIBDA. Сегодня компания одобрила программу выпуска облигаций на 100 млрд руб. Однако она рассчитана на 30 лет, поэтому нельзя сказать, что долг Мегафона моментально вырастет до запредельных величин. Кроме того, компания может получить более 30 млрд руб. от участия в проекте с Mail.ru. Деньги могут понадобиться оператору на реализацию закона о хранении данных. Расходы на строительство дата-центров составят 35–40 млрд руб. на горизонте трех лет, и около 10% от этой суммы придется тратить на их обслуживание.

Сейчас доходность по биржевым облигациям Мегафона 7,3–7,8%, я полагаю, что компания может размещать новые бонды в этих пределах, а это даст экономию на купонах от 1% до 2,5% от того, что компания платит сейчас.