Главным событием вчерашнего дня, безусловно, стала неожиданно хорошая квартальная отчетность от популярной в США сети универмагов Macy’s (M, +10,82%). После выхода накануне совершенно невыразительной отчетности от одного из лидеров рынка ритейла — Home Depot (HD) на этот сегмент экономики казалось все махнули рукой и никто ничего уже хорошего не ждал. И тут вдруг Macy’s со своей прекрасной отчетностью. И аналитики все тут же в один голос закричали, что шопинг у американцев в крови и ему никакая непогода не помеха (плохая погода в течение 1-го квартала была, как считает большинство аналитиков, главной причиной неудач ритейлеров).

Короче, отчетность Macy’s в итоге вдохновила вчера всех участников рынка и не дала развиться тому негативу, который мы увидели по итогам вторника. Ну и главным локомотивом, который тащил рынок в целом наверх были акции прежде всего сферы услуг, куда собственно и входит Macy’s. Этот сектор в итоге вырос сильнее всего и акции компаний, входящих в него, подорожали в среднем на 0,8%. Очень даже неплохо смотрелись и прочно связанные со сферой услуг акции компаний, работающие на потребительском рынке. Здесь средний рост составил 0,7%. И спрос в потребительском секторе был очень дружный — выросли практически все за исключением акций Coca-Cola (KO, —0,41%). Да и у последней снижение на 0,4% вряд ли можно признать падением — это просто всего лишь небольшое сползание и не более.

А вот хуже всех чувствовали себя акции коммунальных компаний. Этот сектор — единственный по итогам вчерашних торгов ушел хоть и в символический, но все же в минус (-0,1%).

В целом же торги прошли достаточно спокойно на совершенно средненьких оборотах. По-видимому, многие участники предпочитают сейчас занимать выжидательную позицию и сильно не лезть в рынок.

Ожидания рынка 17 мая

Шаг вперед, шаг назад, и опять шаг вперед. Но на самом деле рынок фактически топчется на месте. И это топтание пока, судя по всему, будет продолжаться и дальше. По крайней мере сегодня не видно никаких причин идти вообще куда бы то ни было. Общий фон абсолютно нейтральный — и азиатские, и европейские фондовые рынки торгуются вблизи нулевых отметок то чуть выше, то чуть ниже нулевой отметки. Фьючерсы на основные американские индексы также не спешат отрываться от нуля. И что может сдвинуть рынки в какую-либо сторону пока не понятно.

Макроданные по обращениям за пособиями по безработице совершенно прогнозируемы — там все было, есть и будет (по крайней мере в ближайшее время) все хорошо. И даже — отлично. Квартальная отчетность — это конечно отдельная песня. Сегодня ночью отчитался Cisco (CSCO), отчитался хоть и неплохо, но все же чуть хуже ожиданий аналитиков. Мгновенная реакция конечно же негативная — акции компании на пост-маркете после выхода отчетности теряли более 4% от вчерашнего закрытия. Однако, позитивная оценка дальнейшего развития бизнеса и со стороны самой компании, и со стороны аналитиков позволяет, во-первых, все же позитивно смотреть как на саму компанию, так и на развитие бизнеса всего технологического сектора в целом.

Сегодня еще до начала торгов мы увидим также отчетность еще одного ритейлера, причем лидера сектора — от компании Wal-Mart (WMT). Но ожидать таких же блестящих результатов, какие выдала вчера Macy’s не приходится и поэтому вряд ли выход этих данных сможет вдохновить участников рынка на какие-либо новые подвиги.

А посему нас ждут скорее всего достаточно спокойные торги с минимальным изменение котировок. Ждем-с у моря погоды и никуда не спешим. И единственно, на что сегодня, пожалуй, стоит обратить внимание, так это на акции компании Applied Material (AMAT), квартальная отчетность которой появится сегодня по окончании торгов. Ожидания аналитиков по этой компании очень и очень позитивны. Уже вчера начались покупки этих акций под выход отчетности и они прибавили по итогам торгов 2%.

Сегодня на торгах с очень большой вероятностью спрос на эти акции также будет повышенным. Так что можно ожидать и рост акций как на самих торгах, так и в случае выхода хорошей отчетности последующего гэпа на 5% — 10% вплоть до уровней в районе $60 за акцию.