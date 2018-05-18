Фондовые индексы США закрылись в четверг в небольшом минусе, несмотря на положительное начало торгов. Индекс S&P500 сходил вверх и вниз и закрылся в итоге на уровне открытия, по итогам дня потеряв лишь незначительные 0,09%. Корпоративный скандал в Wells Fargo и торговые войны с Китаем перечеркнули оптимистичные ожидания инвесторов в начале торговой сессии. Энергетический сектор торговался в зеленой зоне, так как цена нефти марки Brent достигала $80.

Доллар США укрепился по отношению к основным мировым валютам. В паре с евро доллар повысился с $1,1807 до $1,1793.

Сотрудники Wells Fargo навлекли на себя подозрение регулятора в том, что самовольно изменяли информацию в досье корпоративных клиентов. Продолжение скандала с недостаточным контролем рисков в банковском институте может не позволить акциям WFC закрепить восстановление. В ходе торгов 17 мая они потеряли в цене 1,49%.

На рынках США ввиду отсутствия значимых статданных ожидается умеренная волатильность. Доходность американских казначейских облигаций сегодня отскочила от максимумов, что придаст позитив фондовым площадкам. В то же время внешний фон остается неблагоприятным, так как президент Трамп заявил, что второй раунд торговых переговоров между США и Китаем вряд ли закончится положительно.

Индекс S&P500 останется в диапазоне 2700–2740 пунктов, так как сильных драйверов пока нет. В краткосрочной перспективе мы ожидаем консолидацию вокруг уровня 2720 перед дальнейшим движением. По нашим прогнозам, в ходе предстоящей сессии S&P500 вырастет на 0,2%, до 2725 пунктов.

До открытия основной сессии сегодня отчитывается один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники Deer & Company. Прогноз предполагает более высокие значения EPS в 1-м квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Ожидается, что рост показателя составит 32% г/г и достигнет $3,3 на акцию.