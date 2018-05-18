Никель обновил трехлетний максимум, с начала года поднявшись в цене на 13%, до $17300. До пиков 2011 года на уровне $26 тыс. еще далеко, но тренд уже сформировался. 68% всего никеля используется в производстве нержавеющей стали, потребление которой за последние шесть лет выросло на 16%, до 1520 млн тонн. Однако главным драйвером роста цен на никель выступает спрос от производителей аккумуляторов для электромобилей.

Пока на данные цели идет только 4% всего выпускаемого в мире никеля, но, по нашим прогнозам, к 2021 году эта доля увеличится до 17%, или порядка 300 тонн.

Считаю, что цена на никель продолжит расти до $19,5 тыс. за тонну до конца 2018 года, поскольку ожидания высокого спроса сильно превысят прогнозы добычи никеля с учетом увеличения производства никельсодержащего чугуна в Китае, на которое уходит 4% всего добытого металла. В Индонезии рост производства ограничен насыщенным рынком, так как в этой стране добывается 31% мирового объема никелевых руд.

Таким образом, наш прогноз по рыночной цене никеля позитивный.