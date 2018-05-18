События следующей недели будут развиваться по нарастающей – от спокойных и довольно вялых понедельника и вторника к бурной среде и не менее насыщенным четвергу и пятнице. Из этих важных дней особое внимание деловых и политических кругов России будет приковано к четвергу, а также ко всей второй половине недели. А главными ньюсмейкерами недели будут Россия и Великобритания. Подробности мы расскажем чуть дальше, а начнем, как обычно, с понедельника.

Понедельник

Первый день будущей недели, 21 мая, станет интересен в основном трейдерам и аналитикам нефтяного фьючерсного рынка. В этот день пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК, где будут обсуждаться вопросы выполнения соглашения ОПЕК+. Судя по тому, что цена нефти смеси Brent уже доходила до $80 за баррель, соглашение выполняется на высоком уровне. Кроме того, напряженная обстановка вокруг Ирана также вносит свой вклад в формирование цены на черное золото. Ожидаем, что стоимость нефти марки Brent на следующей неделе будет колебаться в рамках $78-80 за баррель.

В Канаде и Швейцарии 21 мая будет выходной день в связи с национальными праздниками в каждой из стран (там отмечают христианский праздник Троицы), валютные биржи в этих странах в понедельник будут закрыты.

Вторник

Во вторник, 22 мая, из важных новостей можно ожидать только слушание отчета Банка Англии по инфляции в Великобритании. Скорее всего, из этого отчета мы узнаем причины замедления темпов индекса потребительских цен, но вряд ли узнаем о конкретных сроках повышения процентной ставки в Соединенном Королевстве. Впрочем, любые намеки на скорое повышение процентной ставки в текущем году могут существенно подтолкнуть фунт стерлингов вверх.

В России во вторник могут быть опубликованы данные Росстата об официальном уровне безработицы за апрель. Мы ожидаем, что безработица в России в апреле осталась на мартовском уровне в 5% трудоспособного населения. Вряд ли эти данные окажут влияние на курс рубля, если только безработица не покажет существенный рост, хотя бы на 1 процентный пункт; однако, они могут пролить свет на динамику преодоления кризисных явлений на рынке труда.

Среда

В среду, 23 мая, утром выйдут данные по индексу Markit в еврозоне за май. Напомним, что индекс составляется на основе опросов 300 руководителей предприятий из стран еврозоны, работающих в сфере услуг, и 300 руководителей предприятий производственного сектора относительно их уверенности в будущем экономическом росте. Рынок ожидает, что значение индекса в мае немного снизилось с 55,1 до 54,9 пунктов. Однако значение индекса все равно остается высоким. Если данные совпадут с прогнозом или окажутся хуже прогноза, это может оказать краткосрочное негативное влияние на курс евро. Вероятный коридор значений пары EUR/USD составит $1,177-$1,185 за евро.

В 11.30 в Великобритании выйдет статистика по инфляции за апрель. Рынок ожидает, что в апреле рост индекса потребительских цен замедлился в годовом исчислении с 2,5% до 2,3%. Если опубликованная статистика совпадет с прогнозом, она может негативно повлиять на курс фунта стерлингов. Вероятный коридор значений для пары GBP/USD составит тогда $1,345-$1,35 за британский фунт, а для пары EUR/GBP он окажется 0,87-0,88 фунтов стерлингов за евро.

Днем в США выйдет индекс PMI Markit за май, почти аналогичный индексу Markit, публикуемому ежемесячно для еврозоны – опрашивается по 300 предпринимателей, управляющих бизнесом в сфере услуг и по 300 руководителей предприятий производственного сектора. Рынок ожидает, что руководители предприятий оптимистичны относительно перспектив экономики США, поэтому, как считают эксперты, в мае значение индекса немного подросло – с 54,9 до 55 пунктов. Если данные совпадут с ожиданиями, у доллара есть шанс для роста к мировым валютам.

В среду в 17.30 по московскому времени выходят данные Министерства энергетики США о недельной динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов по состоянию на 23 мая. Рынок ожидает, что коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 1,79 млн баррелей, и, если данные совпадут с прогнозом, то это может способствовать краткосрочному росту цены на нефть.

Ну а в 21.00 московского времени в США будет опубликован протокол заседания комитета по открытым рынкам ФРС, из которого мы сможем узнать, как члены комитета голосовали 2 мая за решение по процентной ставке. Напомним, что 2 мая процентная ставка в США так и не была повышена. Чем больше окажется «оппозиционеров» общему решению, голосовавших за повышение ставки, тем выше будет вероятность, что на следующем заседании комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится в июне, повышение процентной ставки все-таки случится. Значительное количество голосов за повышение ставки может также оказать краткосрочное позитивное воздействие на курс доллара к мировым валютам.

Четверг

В четверг, 24 мая, с утра в Санкт-Петербурге откроется Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2018), который будет продолжатся вплоть до субботы. Ожидается, что в этом главном для иностранных и российских инвесторов мероприятии примут участие президент России Владимир Путин и ряд важных зарубежных гостей: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо. На форуме будут присутствовать члены обновленного правительства России, и они, скорее всего, смогут огласить подробности государственных программ развития. Заявления, сделанные на форуме высокопоставленными гостями, могут оказать влияние на курс рубля. Вероятный коридор значений по паре USD/RUB может составить 62-63 руб., а пара EUR/RUB будет торговаться в диапазоне 73-74 руб.

В этот же день в Брюсселе пройдет заседание Еврогруппы по вопросам будущего Brexit, однако поступающие оттуда новости будут иметь весьма ограниченное влияние на курс британского фунта стерлингов и евро, и в России будут рассматриваться как менее важное событие, чем Петербургский международный экономический форум.

Днем в Великобритании выйдут данные по розничным продажам за февраль. Рынок ожидает, что в годовом исчислении этот показатель в феврале вырос с 1,1% до 1,4%. Если данные совпадут с ожиданиями или превзойдут их, то это может оказать позитивное влияние на курс фунта стерлингов к доллару.

Пятница

В пятницу, 25 мая, Петербургский международный экономический форум будет в самом разгаре и обещает поставить на рынок достаточно много значимых для российской экономики и курса рубля новостей.

В 11.30 московского времени будет опубликована цифра недели: выйдут данные по ВВП Великобритании за I квартал 2018 года. Рынок ожидает, что в годовом исчислении ВВП Соединенного Королевства с января по март текущего года вырос на 1,3%, по сравнению с ростом в IV квартале 2017 года только на 1,2%. Данные, если совпадут с прогнозом, могут положительно повлиять на курс фунта стерлингов к доллару и евро.

Примерно в 16.00 московского времени в США выступит глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Для рынков это станет одним из очень важных событий недели, так как из выступления, по всей видимости, можно будет побольше узнать о намерениях ФРС повысить процентную ставку, а также о том, сколько еще раз в этом году процентная ставка будет повышаться.

В 20.00 московского времени в США по традиции выйдет еженедельный отчет Baker Hughes о количестве активных нефтедобывающих платформ в США. И, конечно, чем больше число активных буровых установок в США, тем будет больше негатива для нефтяных цен, однако, на наш взгляд, растущий мировой спрос на нефть будет все равно поддерживать высокие цены нефтяного рынка.

В субботу, 26 мая, ПМЭФ-2018 торжественно закроется, однако сделанные в этот день заявления, если будут представлять важность для валютного рынка, будут отыграны уже в понедельник будущей недели.