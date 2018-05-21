Новый Кабинет настроен на реализацию непопулярных реформ при сохранении государственных расходов под контролем. Помимо экономики, мы не ожидаем значительных изменений в политике, не в последнюю очередь из-за того, что большинство ключевых министров сохранили свои должности.

В пятницу премьер-министр Медведев представил список своих кандидатов в Кабинет министров Владимиру Путину. Президент одобрил выбор Медведева без каких-либо возражений и через час подписал указ, в котором официально утвердил состав нового правительства. Самые большие изменения в новом Кабинете произошли на уровне вице-премьеров: лишь двум удалось сохранить свои позиции, и только один получил повышение. Однако продвижение министра финансов Антона Силуанова, который теперь также является единственным первым вице-премьером, отражает более масштабные изменения ролей в правительстве, где значительные полномочия были предоставлены экономическому блоку. Это также относится к возвращению в правительство Татьяны Голиковой (бывшего председателя Счетной палаты) в статусе вице-премьера, которая теперь курирует социальную политику, в том числе пенсионную реформу. Еще один важный момент для экономического блока – министр экономики Максим Орешкин, как и ожидалось, сохранил свой пост. Другие изменения в Кабмине носили в основном косметический характер.

Возможно, самое значимое изменение в новом Кабинете – существенное расширение полномочий экономического блока. На наш взгляд, такой расклад показывает, что Кабмин сейчас настроен на реализацию ключевых корректировок в области государственных финансов, включая такие непопулярные шаги, как пенсионная реформа, сокращение социальных пособий, повышение эффективности работы государственных услуг и т. д. Список этих мер мы узнаем довольно скоро: мы ожидаем, что основная часть новой повестки будет раскрыта в рамках разработки нового бюджета в ближайшие 2-4 недели.