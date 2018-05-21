Цены на алюминий к третьей декаде мая закрепились в «боковом» диапазоне после сильнейшей качки этой весны. Тонна металла сейчас продается на мировом рынке по $2260, пик апреля составлял $2718. Судя по всему, спекулятивная премия ушла из котировок алюминия, и теперь его стоимость более-менее справедлива.

Техническая картина торгов алюминием демонстрирует высокую вероятность стабилизации внутри бокового тренда с границами $2210-$2380, основные торги могут идти чуть выше нижней границы канала. В том случае, если будут катализаторы, алюминий может быстро вернуться в область $2500, но теперь покупки вряд ли будут такими лавинообразными, как мы видели ранее. Основные риски уже учтены в ценах, рынок понимает перспективу и готов наблюдать.

Новостной поток вокруг рынка алюминия все еще очень насыщен. С одной стороны, Россия не оставляет идею привлечь ВТО к вопросу ограничений Соединенными Штатами поставок алюминия и стали. В Минэкономразвития ранее говорили, что РФ намерена уведомить торговую организацию о возможности внедрения ответных мер. США, к слову, с Россией вести консультации, положенные регламентом ВТО, на эту тему не намерены. Для рынка алюминия подобные шевеления на официальном уровне носят ограниченное влияние, так как не факт, что ВТО сочтет нужным что-то делать в ситуации, когда сложно доказать, что американские меры именно заградительные и защитные.

С другой стороны, история с «Русалом» и Олегом Дерипаской, ранее оказавшимися под американскими санкциями, все еще развивается. Алюминиевый концерн здраво оценивает внешние риски и рекомендует своим акционерам быть еще более осторожными при работе с ценными бумагами компании. Прогноз «Русала» относительно влияния санкций США на бизнес остается негативным. Ранее стало известно о том, что доля Дерипаски в структурах En+ будет сокращена до менее чем 50%, а его непосредственное влияние на работу концерна снизится до минимальных значений. В связи с этим En+ приняла отставку Олега Дерипаски из совета директоров компании.

Аккуратный вывод раздражающей США фигуры из алюминиевого бизнеса России может сократить внешний риск для структур, но вряд ли это будет решающим фактором при теоретической отмене санкций в адрес «Русала». Для котировок алюминия это тоже нейтральный сигнал.