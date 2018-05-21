Потенциал для дальнейшего укрепления сохраняется на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в США и намерений итальянских властей реализовывать довольно популистскую экономическую политику, чреватую обострением ситуации с итальянским госдолгом. На текущей неделе укрепление доллара может несколько замедлиться. Поводом для этого может стать публикация протокола майского заседания ФРС в среду, из которого рынки могут получить больше информации о том, насколько ФРС готова мириться с ростом инфляции (в майском пресс-релизе это заявление появилось впервые). Тем не менее, на горизонте ближайших недель риски смещены скорее в сторону дальнейшего укрепления доллара, что продолжит формировать негативный фон для валют развивающихся стран.

В начале торгов понедельника рубль испытывает умеренное давление, но в целом факторы на предстоящую неделю обещают сформировать довольно комфортные условия для рубля. Неделя закончится пиком налоговых платежей, на фоне приближения к которому спрос на российскую валюту может несколько повыситься. На внешних рынках ситуация также может сложиться весьма благоприятно. Этому способствуют позитивные итоги переговоров США и Китая, по итогам которых торговая война «поставлена на паузу».

Кроме того, нефть остается вблизи многолетних максимумов и может получить дополнительную поддержку от итогов заседания технического комитета ОПЕК.

Наконец, публикация протокола заседания ФРС в среду, вероятно, будет содержать более развернутый комментарий ФРС о том, что регулятор готов какое-то время мириться с инфляцией выше 2%. Это может временно приостановить укрепление доллара. В целом перечисленные факторы поддержки для рубля вряд ли можно назвать долгосрочными. Нервозность в отношении валют развивающихся стран сохраняется, что выступает основным риском для динамики рубля в ближайшие месяцы.