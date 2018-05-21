На открытии торгов понедельника рубль немного отступил, но теперь пытается вернуть утраченное. В целом движения носят ограниченный и локальный характер, несмотря на стремительное укрепление американской валюты на международной арене.

Доллар, который и без того выглядит неплохо, повысил свою привлекательность за счет спада напряженности между США и Китаем. Державы пришли к согласию в том, что лучше обойтись без торговой войны и урегулировать соответствующие противоречия в мирном ключе. Это сыграло на руку «американцу», который уже успел обновить максимумы 2018 года.

На этом фоне наша валюта выглядит довольно устойчиво и не поддается мощному давлению со стороны долларовых быков. Определенную роль сейчас играет налоговый период, хотя его влияние ограничено из-за масштабных интервенций Минфина и роста долларовых ставок, который заставляет инвесторов бежать из развивающихся рынков в пользу американских.

В целом на горизонте предстоящей недели не ожидаем резких колебаний курса рубля, который будет оставаться подверженным понижательным рискам до тех пор, пока доллар не уйдет на коррекцию по всему спектру рынка. Конечно, важно помнить и о санкционной риторике. Если Вашингтон снова поднимет эту тему, наша валюта пострадает.

Что касается нефтяного фактора, его влияние остается минимальным. Котировки черного золота торгуются на высоких уровнях, но демонстрируют сигналы медвежьей коррекции. Пока откаты носят ограниченный характер, рубль не будет ощущать на себе дополнительного давления с этого фронта.