США и Китай опубликовали совместное заявление по итогам торговых переговоров. Страны договорились об увеличении экспорта товаров и услуг из США в КНР. Мы считаем, что главными бенефициарами станут компании сельскохозяйственного и энергетического направления из США, так как стороны намерены сокращать торговый дефицит США с Китаем в этих сферах торговли.

Мы ожидаем увеличения экспорта из США таких сельскохозяйственных продуктов, как соевые бобы, хлопок, сорго и этанол. Одной из компаний, которые могут выиграть от растущего спроса на свою продукцию, станет ADM, которая производит сельскохозяйственные продукты и имеет партнерские соглашения с крупными перерабатывающими компаниями Китая. Также в плюсе окажутся производители оборудования для агробизнеса – Deere & Company, AGCO Corporation и CNH Industrial. К слову, Deere & Company повысила прогноз по выручке в своем последнем отчете, что позволило ее акциям прибавить в цене более 5% на торгах 18 мая. По нашим оценкам, Китай может увеличить импорт соевых бобов на 30%. Соевые бобы — вторая крупнейшая статья импорта из США в КНР после самолетов. Повышение объема поставок позволит американским производителям нарастить продажи на $3-5 млрд в ближайшие два-три года.

Другими потенциальными выгодоприобретателями от договоренностей станут компании энергетического сектора США, которые специализируются на производстве сжиженного природного и углеводородного газа, а также на добыче нефти. Американские компании могут получить преимущество после переговоров и успешней конкурировать с компаниями из России и Саудовской Аравии на этом рынке. В этой связи стоит отметить компанию Cheniere Energy с тикером LNG (liquefied natural gas). Китай становится вторым в мире импортером сжиженного газа, и растущий здесь спрос может обеспечить американская компания.

В целом мы положительно оцениваем переговоры, хотя по их итогам конкретных цифр по снижению торгового дефицита и детального плана действий опубликовано не было, поэтому мы ожидаем продолжение диалога между Пекином и Вашингтоном. Рынок положительно воспринял переговоры: фьючерсы на S&P500 растут больше чем на 0,5% перед открытием основной сессии 21 мая.