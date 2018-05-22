В понедельник ОФЗ торговались без существенных ценовых изменений. Доходность бумаг сохранилась на уровнях закрытия торгов в пятницу. В понедельник, во время рассмотрения Госдумой годового отчета Банка России за 2017 г. глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев подчеркнул, что Банк России намерен поддерживать ключевую ставку на уровне, превышающем инфляцию на 2 – 3 процентных пункта. В конце 2018 г. регулятор ожидает ускорения инфляции с текущего уровня в 2,4% до 4% и сохранения данного уровня в долгосрочной перспективе. Относительно возможности изменения ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров Банка России в июне Ксения Юдаева отметила, что есть факторы, как в пользу снижения ставки, так и в пользу сохранения на текущем уровне. Сохранение низкой инфляции, несмотря на девальвацию рубля в апреле-мае, свидетельствует в пользу возможности снижения ключевой ставки.

Сегодня Сбербанк проведет сбор заявок инвесторов на новый выпуск облигаций объемом 15 млрд руб. Ставка купона маркетируется в диапазоне 7,20% – 7,30% на 5 лет, что соответствует доходности 7,33% — 7,43%. Данный диапазон содержит премию к ОФЗ 43-53 б.п., что с учетом сильных кредитных метрик Сбербанка и низких ставок по депозитам (до 4,5%) интересно для покупки.

Сильный доллар и доходность UST-10 выше 3% пока сдерживают восстановление цен ОФЗ к максимумам марта этого года.