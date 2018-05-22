В минувшие выходные США и Китай сделали совместное заявление о достижении прогресса в переговорах, снизив риск начала торговой войны, на что рынки акций в целом отреагировали положительно. Индекс S&P500 по итогам вчерашнего дня вырос на 0,74%, закрывшись чуть выше 100-дневной скользящей средней, но при этом продолжил торговаться в сравнительно узком диапазоне.

Между тем динамика рынков акций развивающихся стран по-прежнему в определенной степени зависит от намеков на сокращение глобальной ликвидности, тем более что уровни долга в ряде стран сейчас выше, чем до кризиса. Индекс MSCI EM Equity сейчас торгуется ниже своей 200-дневной скользящей средней.

Завтра будет опубликован протокол заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC), который имеет большое значение для понимания перспектив развивающихся рынков: если FOMC будет склоняться к тому, чтобы четырежды повысить ставку в этом году, рисковые активы могут вновь оказаться под давлением. Между тем валюты развивающихся рынков частично отыграли резкое снижение прошлой недели. В частности, южноафриканский ранд и мексиканское песо в понедельник укрепились на 0,7%. Бразильский реал укрепился на 1,7% после того, как центральный банк страны увеличил лимит по операциям валютного свопа и заявил о том, что готов проводить больше интервенций. В то же время турецкая лира двигалась в обратном направлении, ослабнув почти на 2,0% в связи с тем, что регулятору не удалось стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

Российский валютный рынок вчера оказался в числе лидеров: рубль за день укрепился более чем на 1,0%, до 61,58 к доллару, а основное позитивное движение пришлось на вечернюю сессию. Вчера в первые минуты торгов курс USDRUB поднялся до 62,70, однако продажи со стороны локальных инвесторов (экспортеры готовятся к выплате НДС и НДПИ в эту пятницу) помогли сдержать ослабление рубля. В районе обеда рубль вернулся к уровням закрытия пятницы (62,30), тогда как основное движение котировок произошло ближе к концу торгов. Вследствие улучшения аппетита к риску и укрепления цен на нефть (Brent подорожала на 1,3%, до 79,52 руб./барр.) на валютном рынке сложилась благоприятная конъюнктура, что, на наш взгляд, подтолкнуло некоторых иностранных инвесторов к закрытию длинных позиций в USDRUB, накопленных во второй половине прошлой недели, и способствовало дальнейшему укреплению рубля.

К данному моменту рубль уже полностью наверстал отставание относительно валют других развивающихся рынков, возникшее в результате резкой коррекции начала апреля. Однако основной причиной этого было не восстановление рубля, а значительно возросшее давление на других развивающихся рынках, к которому рубль оказался заметно менее чувствительным. За это время нефть Brent подорожала примерно на 17–18%, что, впрочем, мало помогло сырьевым валютам, поскольку в условиях роста доходностей гособлигаций США и глобального укрепления доллара ухудшение восприятия риска развивающихся стран оказалось важнее.

С технической точки зрения закрепление рубля ниже отметки 61,5 к доллару могло бы спровоцировать активацию стоп-лоссов, открыв дорогу к еще большему укреплению рубля – тем более что впереди нас ждет период уплаты налогов.

Однако с фундаментальной точки зрения – учитывая, где сейчас торгуется нефть и каков общий уровень аппетита к риску – текущий курс рубля представляется нам вполне справедливым.



